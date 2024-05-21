¡Ö¥±¥¬¿Í½Ð¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤À¤è¡×¡Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×SixTONES¤¬É¡¥Õ¥Ã¥¯¤Ç·Ú¥È¥é°ú¤ÃÄ¥¤ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ù´ë²è¤ËÈãÈ½½¸Ãæ
2019Ç¯¤Ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÎ×¤ó¤ÀSixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡5·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼Î¨¤¤¤ë·Ý¿Í·³ÃÄ¤È¡¢SixTONESÎ¨¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë·³ÃÄ¤¬½Ð±é¡£¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥ÄNo.1·èÄêÀï¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢4¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶¥µ»¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤¬°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢³Æ¶¥µ»¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¢¤ë¶¥µ»¤Ë¡¢SNS¾å¤ÇÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈãÈ½¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾·³¤ÎÄ©Àï¼Ô4Ì¾¤º¤Ä¤¬¡¢½Å¤µ680kg¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÉ¡¥Õ¥Ã¥¯¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¡Ø¥Î¡¼¥º¥Õ¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¥¬¥¤¥º¡Ù¡£¥¢¥¤¥É¥ë·³ÃÄ¤«¤é¤ÏTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¡¢SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Ê¤¸¤å¤ê¡Ë¡¢郄ÃÏÍ¥¸ã¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¡¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ê´ë²è¤Ë¡¢¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î郄ÃÏ¤Ï¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ø¥Þ¥¸¤ÇÄË¤¤¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤ì¡¢¥Ð¥«¤Ç¤¹¤Í¡¢¹Í¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ù¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤Û¤É¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢·Ú¥È¥é¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤«¤»¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¡¢¤È¤â¤·¤²¤Î2¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦²á¹ó¤µ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î´ë²è¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬É¡¥Õ¥Ã¥¯¤Î·ãÄË¤Ë´é¤òÏÄ¤Þ¤»¤ë»Ñ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤³¤ì¤òÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ëÀ©ºîÂ¦¤Î´¶³Ð¤¬Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤í¤¦¤È·Ý¿Í¤µ¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÉ¡¥Õ¥Ã¥¯¤Ïº£¸å°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ÆÉ¡¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯°ú¤¯¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¤·¡¢²ø²æ¤¹¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ç²ø²æ¿Í½Ð¤Æ¤¿¤é¤³¤Î´ë²è¥¢¥¦¥È¤À¤è¡Õ
¡ÔÉ¡¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤Í¤¨¥¹¥¿¥Ã¥ÕÇÏ¼¯¤Ê¤Î¡©¡©¡¡¸«¤Æ¤ë¤³¤Ã¤Á¤âÄË¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤è¡¡Ã¯¤Ê¤Î¤³¤ó¤ÊÊÑ¤Ê´ë²èÄó°Æ¤·¤¿¤Î¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸«¤Æ¤é¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Þ¤¸¤Ç¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤è¡Õ
¡Ô¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«·Ý¿Í¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¡¿Í¤¬É¡¥Õ¥Ã¥¯¤Ç680kg¤Î·Ú¥È¥é¤ò°ú¤¯¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Ê£¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤è¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¡È±ø¤ì»Å»ö¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£