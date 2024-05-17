½ÂÃ«¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä·Ù»ëÄ£¤Ç½é¸¡µó¡ª ¥¯¥ë¥Þ¤¬Ä·¤Í¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°Áö¹Ô¡×¤¬ÌäÂê¤Ë!? ¤É¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤«
½ÂÃ«¤Ç¤Ï²þÂ¤¼Ö¤Î½¸ÃÄÁö¹Ô¤¬ÌäÂê¤Ë¡ª
¡¡2024Ç¯5·î13Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç¡Ö¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°Áö¹Ô¡×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ26ºÐ¤ÎÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°Áö¹Ô¤ÎÅ¦È¯¤Ï·Ù»ëÄ£½é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ç¡Ö¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°Áö¹Ô¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î26ºÐÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡×¤Ç¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¡ÊÀÄÀÚÉä¡Ë¤ò¸òÉÕ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¥¯¥é¥¦¥ó!? »Â¿·¥í¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Êhopping¡Ë¤ÏÈô¤ÓÊâ¤¯¡¢¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°Áö¹Ô¤È¤Ï¼ÖÂÎ¤òÂç¤¤¯¾å²¼¤ËÍÉ¤é¤·¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÌý°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¹â¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¢¥á¼Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î5Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é»þÂ®30km¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤òÁö¹Ô¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°Áö¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë9000±ß¤ÎÈ¿Â§¶â¤òÇ¼ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°Áö¹Ô¤ÎÅ¦È¯¤Ï·Ù»ëÄ£¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²þÂ¤¼Ö¤Ë¤è¤ëÅÔ¿´Éô¤Ç¤Î´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«¤Ç¤ÏËè·î1²óÄøÅÙ¡¢½µËö¤ËÂ¿¤¯¤Î²þÂ¤¼Ö¤¬½¸·ë¤·¡¢Ãæ¿´³¹¤ò½¸ÃÄ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°Áö¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°ÎØ¤Î1¤Ä¤òÉâ¤«¤»¤Æ3ÎØ¤ÇÁö¤ë¡Ö¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯10·î7Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²þÂ¤¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢7¿Í¤¬Éé½ý¤¹¤ëÂç»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö´í¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¼Ö¸¡ÄÌ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶Ã¤¡×¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÈ³Â§¤¸¤ãº£¸å¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤½¤¦¡×¡Ö²þÂ¤¼Ö¤Î»þÅÀ¤Ç»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²þÂ¤¼Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¸¡µó¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨²þÂ¤¼Ö¤Ç¤âÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¾å¡¢¡ÖÀ°È÷ÉÔÎÉ¡×¤Î°ãÈ¿¤Ë¤âÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÀµ²þÂ¤¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¿¦°÷¤«¤éÀ°È÷Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò°ì»þÅª¤ËÄ¾¤¹¤À¤±¤ÇÅÀ¸¡¸å¤¹¤°¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¼Ô¤â¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¸òÄÌ¹©³Ø¤ÎÀìÌç²È¤È¶¨µÄ¤·¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤ò°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¸¡µó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡Âè70¾ò¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁõÃÖ¤ò³Î¼Â¤ËÁàºî¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÂ¾¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙ¤ÈÊýË¡¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î°ãÈ¿¤ÇÀÄÀÚÉä¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¤¬ÎßÀÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤ÇÈ¿Â§¶â9000±ß¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÃæ¤ÇÈ¿Â§¶â9000±ß¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï·Ú¤¤¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ïº£¸å¡¢°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÅ°Äì¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÃ«¤Ç´í¸±Áö¹Ô¤ò¤¹¤ë½¸ÃÄ¤ËÂÐ¤·¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÍÞ»ß¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÉÔÀµ²þÂ¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö´É³í¤Î±¿Í¢¶É¤ä·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¡×¡Ö·«¤êÊÖ¤·ÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°ãË¡¼ÖÎ¾¤¬¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸µ¡´Ø¤Ø¤ÎÄÌÊó¤â¡¢ÉÔÀµ²þÂ¤¼Ö¤ò¸º¤é¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£