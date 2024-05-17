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https://www.minecraft.net/ja-jp/15th-anniversary
Google now lets you play Minecraft in your search results - Polygon
https://www.polygon.com/24158379/minecraft-google-doodle-anniversary-easter-egg
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