「2024年4月あみあみフィギュア月間ランキング」発表!! 1位は、ちょっ〜と悪そうなサキュバスのお姉さん「ラスティア」！

ホビーショップ「あみあみ」の2024年4月フィギュア予約ランキングが発表された。

「蝸之殼Snail Shell」の「RPG-01 サキュバス ラスティア 1/12スケール 完成品アクションフィギュア」、「ソフィーのアトリエ」「アズールレーン」「聖闘士聖衣神話EX」 など、人気キャラクターが続々ランクイン。





ピックアップコーナー ではTVアニメ「呪術廻戦」より、スーツ姿の「五条悟」「夏油傑」のねんどろいどを紹介。



■動画にて、あみあみ2024年4月フィギュア予約ランキング上位のフィギュア紹介中

※2024年4月1日から4月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、 独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成されている。

※すでに予約終了のものが含まれる場合あり。





■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

(C) Oh-ami Inc.

【2024年4月あみあみフィギュア月間ランキング】

第1位:RPG-01 サキュバス ラスティア 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

メーカー:蝸之殼Snail Shell

発売月:2024年11月予定

参考価格:7,700円(税込)

(C) SNAIL SHELL



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-168783

第2位:ソフィーのアトリエ 〜不思議な本の錬金術士〜 ソフィー・ノイエンミュラー お着替えmode 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:キューズQ

原作名:ソフィーのアトリエ 〜不思議な本の錬金術士〜

発売月:2025年4月予定

参考価格:21,780円(税込)

(C) 2015 コーエーテクモゲームス All rights reserved.



★製品の詳細はコチラ

・あみあみ限定特典付き

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-168575

・特典なし

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168574

第3位:PHANTASY STAR ONLINE 2 es 涼風のジェネ[サマーバケーション] 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:あみあみ×AMAKUNI

原作名:ファンタシースターオンライン2 es

発売月:2025年1月予定

参考価格:23,100円(税込)

(C)SEGA



★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-169011

※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱い。

第4位:アズールレーン チェシャー 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:アルター

原作名:アズールレーン

発売月:2025年4月予定

参考価格:30,580円(税込)





(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.





★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-169064

※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱い。

第5位:聖闘士聖衣神話EX フェニックス一輝(最終青銅聖衣) 『聖闘士星矢 冥王ハーデス冥界編』

メーカー:BANDAI SPIRITS

原作名:『聖闘士星矢』シリーズ

発売月:2024年10月予定

参考価格:15,400円(税込)

(C)車田正美/集英社・東映アニメーション





★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-169260

【ピックアップ!】

制御不能! ねんどろいど界が誇る最強コンビがスーツ姿で登場!





ねんどろいど 呪術廻戦 スーツVer.

メーカー:グッドスマイルカンパニー

原作名:呪術廻戦

発売月:2024年10月予定

参考価格:各5,300円(税込)

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会



★製品の詳細はコチラ



■ねんどろいど 呪術廻戦 五条悟 スーツVer.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-168373

■ねんどろいど 呪術廻戦 夏油傑 スーツVer.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-168374

【20位まで一挙紹介!!】

■1位:RPG-01 サキュバス ラスティア 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168783

■2位:ソフィーのアトリエ 〜不思議な本の錬金術士〜 ソフィー・ノイエンミュラー お着替えmode 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-168575

・特典なし

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168574

■3位:PHANTASY STAR ONLINE 2 es 涼風のジェネ[サマーバケーション] 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-169011

■4位:アズールレーン チェシャー 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-169064

■5位:聖闘士聖衣神話EX フェニックス一輝(最終青銅聖衣) 『聖闘士星矢 冥王ハーデス冥界編』

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-169260

■6位:ブルーアーカイブ ハナコ 1/7スケール 完成品フィギュア

・DX Ver.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-167873

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-167872

■7位:ブルーアーカイブ -Blue Archive- ヒナ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168551

■8位:アズールレーン 「能代 氷は少なめに?」 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定版 あみあみ特典限定特典付き

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-168091

・あみあみ限定版 特典なし

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-168073

・通常版 特典なし

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168072

■9位:パンプキンプリンセス 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168382

■10位:PHANTASY STAR ONLINE 2 es 蒼海のアネット[サマーバケーション] 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-169012

■11位:東宝30cmシリーズ ゴジラ(2023) 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168600

■12位:POP UP PARADE ホロライブプロダクション 天音かなた 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168711

■13位:ねんどろいど 呪術廻戦 五条悟 スーツVer.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168373

■14位:フィギュアーツZERO [超激戦]マーシャル・D・ティーチ-闇水- 『ONE PIECE』

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-169258

■15位:figma 勝利の女神:NIKKE アリス

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-169349

■16位:アズールレーン 大鳳 〜スチルイラスト ver.〜 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168777

■17位:Fate/Grand Order アルターエゴ/メルトリリス 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168681

■18位:B-STYLE シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 雪不帰 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168712

■19位:ねんどろいど 呪術廻戦 夏油傑 スーツVer.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168374

■20位:ファイナルファンタジー VII ブリングアーツ ティファ・ロックハート

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168065

