ダイエットや筋力アップなどを目的にトレーナーから個別指導を受ける「パーソナルトレーニング」について、昨年までの６年間で骨折などの事故が２０９件発生し、うち約３割で１か月以上の治療が必要なケースだったことが、消費者庁の消費者安全調査委員会（消費者事故調）のまとめでわかった。消費者事故調は実態調査を続けており、今後具体的な事故防止策を打ち出す方針だ。パーソナルトレーニングを巡る事故が重なったことを