¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¡ª£²Âç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬´°Á´¿·ºî¤ÇÅÐ¾ì

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ「鬼滅の刃」の激闘を全身で体感するVRコースター『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』と、作品世界に没入しながらパークの上空を駆け巡るストーリー・コースター『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』を、2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)の期間限定で開催する。■「鬼滅の刃」の世界を余すことなく“超リアル”に体験できる新たに登場する2つのライド・アトラクションは、昨年放送され全世界で大人気を博している「刀鍛冶の里編」と、2024年5月12日(日)より放送を開始した待望の最新シリーズ「柱稽古編」、それぞれを舞台にしたパークオリジナルの物語に入り込み、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか味わえない圧倒的臨場感の“ど真ん中”で、「鬼滅の刃」の世界を余すことなく“超リアル”に体験することができる。

現在、復活運行中のVRコースター『鬼滅の刃 XR ライド 〜夢を駆ける無限列車〜』は、体験者アンケートで満足度99%※1を記録した大人気ライドで、開催期間は2024年6月9日(日)までとなる。新ライドでは、「無限列車」での激闘を乗り越え、さらなる成長を遂げた主人公「竈門炭治郎(かまどたんじろう)」とともに、闘志をみなぎらせ想いを繋ぎ、自分も「炭治郎」のように"強くなれる"、唯一無二の体験をお届けする。2024年7月19日(金)からスタートする『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』は、「炭治郎」に新たな刀を届けるため、ゲストは、鬼に襲われた「刀鍛冶の里」を駆け抜ける。VR技術によって360度広がる「鬼滅の刃」の世界で、コースターならではの疾走感や重力、風を体感しながら、"霞柱"の「時透無一郎(ときとうむいちろう)」、"恋柱"の「甘露寺蜜璃(かんろじみつり)」、そして「炭治郎」たちとともに、目の前に迫る上弦の鬼「玉壺(ぎょっこ)」、「半天狗(はんてんぐ)」に挑みます。"呼吸"、"血鬼術"全てが目の前で巻き起こる"超リアル"な世界で、心震える激闘のなかを疾走し、鬼殺隊とともに自分自身が物語に入り込む、超没入型ライド・アトラクションだ。さらに、『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』では、"風柱"「不死川実弥(しなずがわさねみ)」、"蛇柱"「伊黒小芭内(いぐろおばない)」、"岩柱"「悲鳴嶼行冥(ひめじまぎょうめい)」たちとの柱稽古に挑戦する、パークオリジナルの2つのストーリーを楽しめる。パークの上空を駆け巡る爽快感と"超スリル"が大人気のコースターで、耳元で響く"超リアル"な登場人物の声を聴きながら物語にどっぷりと浸れる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではのストーリー・コースター。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが実現する、圧倒的なクオリティとスケールの「鬼滅の刃」の世界へ全身で入り込み、物語の一部となる"超興奮・超感動"の体験に注目しよう。※1 体験者アンケートとは、USJが2021年11月9日〜2021年11月18日までの期間、「鬼滅の刃 XRライド」体験者のうち240名を対象としてUSJ内で行った、 「鬼滅の刃 XRライド」の満足度を調査するアンケートとなる。「鬼滅の刃」の世界を全身で体感する2大アトラクションが完全新作で登場 ©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable TM & © Universal Studios. All rights reserved.<『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』 開催概要>その手で刀鍛冶の里を救うため、「炭治郎」たちに想いをつなぎ、みんなの"刃"で闇を切り裂け!鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜期間:2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)アトラクション形式:VRコースター場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド【あらすじ】刀鍛冶の里に上弦の鬼襲来。炭治郎が戦っているが、倒すためには新しい刀が必要だという。見習い刀鍛冶のあなたは、玄弥とともに鍛冶場にあるはずの新しい刀を探すが…。蜜璃や無一郎に助けられながら、炭治郎に刀を届けるべく、そして刀鍛冶の里の危機を救うべく疾走せよ。画像は「鬼滅の刃ライド 〜夢を駆ける無限列車〜」のもの<XRライドについて>幅広い世代から人気を博す XR ライドは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの技術と創造力で開発した、超現実を実体感できるライド・アトラクション。視覚と聴覚で別世界へと誘う VR を圧倒的に進化させ、眼前に広がる世界と、疾走するライドの重力感覚などをはじめとするテーマパークならではの刺激を完璧にシンクロさせることで"六感"※を刺激する。※ 重力感覚をはじめ、エンターテイメントならではの刺激によって生じるさまざまな感覚<『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』 開催概要>鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドあの柱稽古を究極コースターで"超リアル&スリル"に体感!鬼殺隊士としてパークでの訓練に挑め!アトラクション形式:ストーリー・コースター場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド【第一弾】期間:2024年7月19日(金)〜10月7日(月)【内容】新人鬼殺隊士であるあなたは、パークでの修業の一環として、重力負荷に耐える"訓練機"に炭治郎とともに搭乗することに。「甘露寺」や「時透」に加え、新人隊士に直接手ほどきをしようと乗車した「伊黒」や「不死川」により、訓練はますます激化!!さあ、スリルに満ちた柱たちの熾烈な稽古に挑戦しよう!『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』第一弾【第二弾】期間:2024年10月8日(火)〜2025年1月5日(日)【内容】「悲鳴嶼」の急流川下り修業で大パニック!「炭治郎」とともにパークでの柱稽古に挑戦することになったあなた。「善逸(ぜんいつ)&伊之助(いのすけ)」、「玄弥(げんや)」もイカダに乗り込み、強風吹き荒れる激流の中へ飛び込むことに!滝をくぐり抜け岩に激突、訓練はさらに大混乱!さあ、スリル満点の柱稽古に挑め!★『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』第二弾※第一弾、第二弾とも『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜』では体験できない■ユニバーサル・スタジオ・ジャパン限定 『炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ』大人気の『禰󠄀豆子のポップコーンバケツ』に続き、「炭治郎」が蝶屋敷で「全集中・常中」を体得するために使用した、あの"ひょうたん"がモチーフの『炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ』が新登場!中には、刀鍛冶の「鋼鐵塚蛍(はがねづかほたる)」の大好物でパーク初登場の"みたらし味"のポップコーンがびっしり詰まっている。「炭治郎」と一緒に、「鬼滅の刃」の世界にどっぷり浸ろう!期間:2024年7月18日(木)より販売開始※販売終了はイベント開催期間に準ずる場所:ステージ 22前 ポップコーンカート炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ 〜みたらし味〜※商品やメニューの価格やデザイン、販売開始日などは予告なく変更する場合がある※「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となる■鬼滅の刃×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 新コラボレストラン開催決定現在、ニューヨーク・エリアのレストラン『SAIDO』にて、コラボレストラン『藤の花の食事処』を開催(2024年6月9日(日)まで)している。その第二弾となる、新コラボレストランの開催が決定した。今回は、「刀鍛冶の里編」をイメージしたオリジナルのフードやドリンクをたっぷりと味わうことができます。新コラボレストランの名称など詳細は、後日発表する。期間:2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)場所:ニューヨーク・エリア『SAIDO』「鬼滅の刃」のアトラクションをスムーズかつ確実に楽しめる『ユニバーサル・エクスプレス・パス』登場2024年5月19日(日)より、『鬼滅の刃 XRライド』をスムーズに体験でき、『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』を含む、パーク内の他3つのアトラクションの待ち時間を短縮できる『ユニバーサル・エクスプレス・パス4 〜XRライド&セレクション〜』が登場。また、2024年6月20日(木)からは、『鬼滅の刃 XRライド』とアトラクションで撮影できるライドフォト、『SAIDO』で開催する新コラボレストランの優先案内券がセットになった『ユニバーサル・エクスプレス・パス 〜XRライドスペシャル〜』が登場する。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが送る超興奮と超感動のエンターテイメントを、確実に心ゆくまで楽しめる。【券種・価格】.罐縫弌璽汽襦Ε┘スプレス・パス4 〜XRライド&セレクション〜7,800円 〜 24,800円(税込)◆.罐縫弌璽汽襦Ε┘スプレス・パス 〜XRライドスペシャル〜4,900円 〜 6,700円(税込)【販売開始】2024年5月19日(日)◆2024年6月20日(木)HARRY POTTER and all related characters and elements © &Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.© Nintendo TM &© Universal Studios & Amblin Entertainment©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable