豪華アーティストによる音楽イベント「超音楽祭 in ニコニコ超会議2024」！楽天モバイル、謎解き宝探しキャンペーン【まとめ記事】

ライブイベント「超音楽祭 in ニコニコ超会議2024」が、2024年4月27日(土)〜28日(日)の2日間、幕張メッセ HALL9・10・11で開催された。「超⾳楽祭 in ニコニコ超会議2024」とは、ニコニコ超会議2024の中で行われた17組のジャンルを超えた豪華アーティストによる2日間限定のスペシャルライブ。ネット発の人気アーティストが集結したDay1には、ヰ世界情緒、花譜、神山羊、シユイ、syudou、TOOBOE、Reolが、DJ出演者として栗山夕璃、椎乃味醂、r-906、picco、八王子P、piccoが出演し、ニコニコ動画文化に寄り添った選曲で熱いパフォーマンスを繰り広げた。

楽天モバイル株式会社は、春の大型連休に合わせて、2024年4月25日(木)から、日本全国6カ所に設置した宝箱を謎解きで探す「#ここでもつながる楽天モバイル 日本列島宝探し」を開催中だ。期間は、5月27日(月)まで。謎解きをはじめ、Xへの投稿などの様々なミッションをクリアすることで、本企画に参加した人を対象に総額650万円相当の「楽天ポイント」を進呈する。本キャンペーンは、2024年4月3日(水)に携帯キャリアサービスの契約数が650万回線を突破したことを記念し、日本全国で楽天モバイルの通信品質を体験する機会になることを目指して実施する(注1)。なお、楽天モバイルが全国規模でリアルイベントキャンペーンを実施するのは、携帯キャリアサービス開始以降、初めてとなる。■新たな企画チームと運営体制を発表!国内最大のスタートアップカンファレンス「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」【IVS2024/Crypto 2024】IVS KYOTO実行委員会は、2024年7月4日(木) 〜 6日(土)の3日間に渡り京都パルスプラザをメイン会場に、「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」を開催する。開催にあたり、新たな企画チームと運営体制についての発表があった。2007年の開始以来、IVSは起業家と投資家をつなぐ招待制のオフサイトカンファレンスとして、日本のスタートアップエコシステムを支えてきた。2023年、ミッションである「次世代の、起爆剤に。」のさらなる推進のため、招待制からチケット販売制に移行し、よりオープンなプラットフォームへの挑戦を行った。3日間のメインイベントと100を超えるサイドイベントがムーブメントを生み出し、参加者は1万人を突破。多くのスタートアップに興味を持つ人達へ新たな機会を産み出す場として、そして多くの経営者・投資家にとって学びと成長を産み出す場として、本年も企画を進めている。■人材不足による業務負担をデータ活用でサポート!シヤチハタ「Smartec Vision」ラウンドテーブルアナログとデジタルの両面から企業の持続的成長を支援する「ハイブリッドDX」カンパニーのシヤチハタ株式会社は、業務ツールが簡単に作成でき、外部データの活用ができるDXツール「Smartec Vision(スマーテック ビジョン)」の第一弾として、「営業管理システムSV」の提供を2024年4月22日(月)より開始した。同日、報道関係者向けにラウンドテーブルを実施した。■エヴァの第3村を1/80スケールで再現!新感覚ハイブリッドエンタメ施設「Little Universe OKINAWA」株式会社リトルユニバースは2024年4月29日(月)、「Little Universe OKINAWA(リトルユニバース オキナワ)」を沖縄県豊見城市の大型商業施設「イーアス沖縄豊崎」内にオープンした。デジタル空間演出×ミニチュア×ARなどの最新テクノロジーが融合した新感覚ハイブリッドエンタメ施設「Little Universe OKINAWA」は「小さな世界:Little Universe」が無限に広がり、いろんなアソビのカタチがつまった、新しいテーマパークだ。