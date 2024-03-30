¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛµÜ¾ëÌîÉô²°¡Ö½èÊ¬¡×¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤â»¿ÈÝ¡¡ÀË¤·¤àÀ¼¤Î°ìÊýà¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤á¤ÇÈãÈ½¤â
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎµÜ¾ëÌîÉô²°¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÉô²°¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¸µËÌÀÄË²¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤Ç¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°¤Î£´·î°Ê¹ß¤ÎÅöÌÌÊÄº¿¤È°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Ø¤ÎÅ¾ÀÒ¤ò·è¤á¤¿¡££²·î»þÅÀ¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê£³£¹¡á¸µ²£¹ËÇòË²¡Ë¤Ø¤Î¡Ö£²³¬µé¹ß³Ê¡×¤È¡ÖÊó½·¸º³Û¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£¶£°Âå½÷À¤Ï¡Ö¡ÊÉÔ¾Í»ö½èÊ¬¤Î¡ËÁ°Îã¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¡ÊÉô²°¤ÎÁ°¤Ç¡Ë·Î¸Å¤Î¸å¤ËÆ»¤ÇÂ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì»þÅª¤ËÄï»Ò¤¬¤É¤³¤«¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢ÊÄº¿¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¤ÈÆ±¾ðÅª¡££¶£°ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¡ÊÁêËÐÉô²°¤¬¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡£ÁêËÐ¶¨²ñ¤¬ÇòË²¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÄÙ¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¿ÆÊý¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡£·£°ÂåÃËÀ¤â¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê½èÊ¬¤¬¡Ë¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¡ÊÆ±Éô²°¤Î¡Ë¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä®Æâ²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ªº×¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢½èÊ¬¤¬½Å²á¤®¤ë¤³¤È¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÁêËÐ¼«ÂÎ¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉÔ¾Í»ö¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Ê£´£°Âå½÷À¡Ë¤È¤Î°Õ¸«¤â¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£±£·Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¸µ²£¹ËÆüÇÏÉÙ»Î¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤Ç¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòË²¤Ë¸ºµë½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ëàÁ°²Êá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££µ£°ÂåÃËÀ¤Ï¡ÖÆüÇÏÉÙ»Î¤Î»þ¤â¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¡ÊÆ±¤¸ÉßÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ËÅì´ØÉô²°¤Ï¤Þ¤À°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÜ¾ëÌîÉô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤ÎÅÅÃì¤Ë¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¤«¤±¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢°ìÈÖ·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê£¶£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¿ÆÊý¤Ï£²£¸Æü¿¼Ìë¤ËÉô²°¤ËÌá¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢£²£¹Æü¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¶áÎÙ½»Ì±¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£