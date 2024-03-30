¡Úºå¿À¡Û³«Ëë»´ÇÔ¡Ä²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ò½±¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎàÊÑ²½á¡Ö¤¨¤¨¡ª»È¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡ª¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£²£¹Æü¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¡¦µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£°¡½£´¤Ç´°ÇÔ¡£ÅêÂÇ¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¯»î¹çÆâÍÆ¤Ë½ª»Ï¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î½é¿Ø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤â¡¢»î¹ç¸å¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥È¥Û¥Û´é¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Çºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×¡¹¤È¤Ê¤ëÅ¨ÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¸×»Ø´ø´±¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÂç¤¤¯Êø¤¹à¿¼¹ïá¤Ê°ÛÊÑ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤¹¤é¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹Éü¸¢¤ò´ü¤¹ÀÄÌø¤Ï£µ²ó£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢³«Ëë¤«¤éÌµÇ°¤Î¹õÀ±¡£ÂÇÀþ¤â£´²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»°ÎÝ¤òÆ§¤à¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ®¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£³áÃ«¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¡¢¤¢¤ì¤¬È´¤±¤Æ¤¿¤é¡©¡¡Âç°ã¤¤¤è¡×¤È£³²ó¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Áê¼ê±¦Íã¼ê¡¦³áÃ«¤ÎÄ¶Èþ¼é¤òÁÇÄ¾¤Ë¾Î»¿¡££³»°¿¶¤ò´Þ¤à£´¥¿¥³¤ÈÄãÄ´¤ÊÂÇ·âÆâÍÆ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£´ÈÖ¡¦Âç»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡£º£Æü¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤È¤Ã¤¿¤éËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇºòÇ¯¤Î£¸·îËö°ÊÍè¡¢µ×¡¹¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïà¿¼¹ïá¤Ê»ÅÍÍÊÑ¹¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë´Ø·¸¼ÔÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÊ±ì½ê¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é¡Ö²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÀìÍÑ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤Î°¦±ì²È¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢µå¾ìÆþ¤êÄ¾Á°¤Î°ìÉþ¤ò´Ø·¸¼Ô¤é¤È³Ú¤·¤àÂçÀÚ¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬£²£¸Æü¤Î³«ËëÁ°ÆüÎý½¬¤Îµå¾ìÆþ¤ê¤ÎºÝ¡¢°ÛÊÑ¤ò¤Ò¤ÈÂÁá¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¸×ÈÖµ¼Ô¤«¤é¡Ö´ÆÆÄ¡ª¡¡ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÎµÊ±ì½ê¤¬²ÃÇ®¼°ÀìÍÑ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¡¡¥ª¥Þ¥¨¡ª¡¡»È¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡ª¡¡²ÃÇ®¼°ÀìÍÑ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥¢¥«¥ó¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤É¤óµÛ¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤Ð¤Ã¤«Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¡Ä¡£¿·´´Àþ¤âµÊ±ì¥ë¡¼¥à¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ä¤í¡£¿·Âçºå±Ø¤ÎµÊ±ì½ê¤âÂçº®»¨¤ä¡£Åìµþ±ØÃå¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤ÈµÛ¤¨¤ë¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤ÎÅþÃå¤·¤¿¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏµÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¡£¤è¤¦¤ä¤¯µÛ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÊÅÔÆâ¤Î¡Ë¥Á¡¼¥à½É¼Ë¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤ä¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¸ª¿È¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î»þÀª¤òÃ²¤Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Îºå¿À¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£¸¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¤±¡£ÂÐµð¿ÍÀï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤â£±£¸¾¡£¶ÇÔ£±Ê¬¤±¤È¡¢¼Â¤Ë£±£²¤â¤ÎÃù¶â¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤à¤·¤ê¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇÆ¸¢Ã¥²ó¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Öº£²ó¤Î°ì·ï¤Ï°¦±ì²È¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµð¿Í¥µ¥¤¥É¤Îà±¢ËÅá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡Ê¤´¤¯¡Ë°ìÉô¤«¤é¤Ïµ¿¤¤¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µð¿Í¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÅìµþÅÔ¾òÎã¤Ç¡¢·úÂ¤ÊªÆâ¤ÎµÊ±ì½ê¤Ë¤Ï½¸±ìµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Ê¤¤¤È»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤¬µÛ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤âÂ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ó¥ª¥Þ¥¨¡¢¤ª¾å¤Ë¤À¤±¤ÏµÕ¤é¤¨¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£