¾¾ËÜ¿Í»ÖÂ¦¤Î£Á¤µ¤ó¿È¸µÆÃÄêÍ×µá¡¡Ê¸½Õ¤Ï¡Ö½Ð¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸½ÌòÊÛ¸î»Î
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î»³´ßµ×Ï¯»á¤¬£²£¹Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤òÈ¯´©¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÅùÁÊ¾Ù¤ÎÂè°ì²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Äî¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜÂ¦¤¬¡¢Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¡¦£Á¤µ¤ó¤È£Â¤µ¤ó¤Î»áÌ¾¤Þ¤¿¤Ï·ÝÌ¾¡¢½»½ê¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢£Ì£É£Î£Å¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³´ß»á¤Ï¡ÖÇ§ÈÝ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤ë¤«ÈÝÇ§¤¹¤ë¤«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Úµò¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤¦¾Úµò¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Êà»ÅÊ¬¤±á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¤É¤Î½÷À¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¤ò¤Þ¤ºÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ø¤³¤Î»þ¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§ÈÝ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥ï¤Ã¤È¤·¤¿£Á»Ò¡¢£Â»Ò¤ÇÊ¸½ÕÂ¦¤¬¡Ø£Á»Ò¡¢£Â»Ò¤¬¤³¤¦¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éµ»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¼çÄ¥¤·¤Æ¤ëÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡¢£Á»Ò¡¢£Â»Ò¸Æ¤ó¤ÇÍè¤¤¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¡Ø£Á»Ò¡¢£Â»Ò¸Æ¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¤ä¤í¡Ê¤È¤Ê¤ë¡Ë¡×¤È¤½¤Î°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤¬¡ÖÊ¸½ÕÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢»³´ß»á¤Ï¡Ö¤¿¤Ì¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉáÄÌÊ¹¤¤Þ¤¹¤è¡£ÉáÄÌÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡¢¤É¤ó¤ÊÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¡£¤¢¤ì¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÃÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿³Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¤à¤·¤íÊ¸½Õ¤¬ÉÔÍø¤Ç¡¢¿¿¼ÂÀ¤ÎÎ©¾Ú¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿¿¼Â¤À¤È¿®¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÀÈ¼å¤Ê¾Úµò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸½ÕÂ¦¤¬Éé¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£