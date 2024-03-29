µÜ¾ëÌîÉô²°¡ÈÊÄº¿¡É¤Ë¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡× ½êÂ°ÎÏ»Î¤¬Ê£»¨¶»Ãæ¡Ö¿ÆÊý¤Î¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐµÜ¾ëÌîÉô²°¤Î½êÂ°ÎÏ»Î¤¬£²£¸Æü¡¢Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¡¢¸µËëÆâËÌÀÄË²¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿µÜ¾ëÌîÉô²°¤ò¡¢£´·î¤«¤é°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤¬ÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¡¢½Õ¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿ÎÏ»ÎÌó£±£°¿Í¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±Éô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¡£µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹ËÇòË²¡Ë¤Ï¡¢Éô²°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤ËÎÏ»Î¤Ï¡ÖµÜ¾ëÌîÉô²°¤Î¶â´ÇÈÄ¤¬¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Ø¤ÎÅ¾ÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÃÊ³¬¤Ç³µÍ×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÂÐÌÌ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡ÊµÜ¾ëÌî¡Ë¿ÆÊý¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Àµ¼°¤ÊÊó¹ð¤Ïº£Æü¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÎÏ»Î¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸·¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢¶¨²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï¡¢ËÌÀÄË²¤¬¸åÇÚÎÏ»Î¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆË½¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¨²ñ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤òÂÕ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÎã³°¤Ê¤¯¡¢¿ÆÊý¤Î¤³¤È¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·Âç¹¥¤¡£¡Ê¿ÆÊý¤Ë¡ËÆ´¤ì¤Æ¤ß¤ó¤ÊÆþÌç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Êé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÄï»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤Éô²°¤À¤È»×¤¦¡×¤È»Õ¾¢¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õ¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕ¤Ç¡¢°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Ë¤Ï²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤ä¿·ÆþËëÍ¥¾¡¤ÎÂºÉÙ»Î¤é£²£°¿Í¤¬½êÂ°¡£µÜ¾ëÌîÉô²°¤Ë¤â¡¢½½Î¾ÇìºùË²¤é£²£°¿Í¤ÎÎÏ»Î¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç½êÂÓ¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤Ø¡Ö¤³¤Á¤é¤â¸þ¤³¤¦¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£