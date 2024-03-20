¡ÚÇ¥¿±¤ò´ü¤Ë¡¢ÂÀ¤Ã¤¿»ä¤Ë¡Û¸È¤¬¡Ø¶¦¿©¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤www¡Ù¤ÈÂÎ·¿¤¤¤¸¤ê¡£¤Ç¤â¡¢µÁÉã¤ÈµÁ·»¤¬¨¡¨¡¡ª¡©
¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ¤·¤«¤·¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ·¿¤¤¤¸¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»º¸åÂÀ¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿A»Ò¤µ¤ó¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸È¤¬ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
»º¸åÂÀ¤ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸È¤Î·ùÌ£¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤ªÀµ·î¤ËµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£A»Ò¤µ¤ó¤¬³Ñ¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖA»Ò¤µ¤ó¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶¦¿©¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤～¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¸È¤µ¤ó¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤º¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢ÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤ªçÏ¤µ¤ó¤¬Êò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ï¤¢¡© ²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤âÌß¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ·¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª ¤è¤¯¿Í¤Î¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Ê...... ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ªµÁ·»¤µ¤ó¤Þ¤Ç¤â¤¬¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª Êì¤µ¤ó¤ÎÊ¢¡¢²£¤«¤é¸«¤¿¤é¶ÀÌß¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃúÅÙ¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª»¨¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ª¸È¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤ªµÁ·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¬¥Á¶¦¿©¤¤¤ä¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤ÆÂç¾Ð¤¤¡£¤ª¸È¤µ¤ó¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤ª¸È¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂÎ·¿¤¤¤¸¤ê¤Î·ùÌ£¤Ï¥Ñ¥¿¥ê¤È»ß¤Þ¤ê¡¢¡ØçÏ¤ÈµÁ·»¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡Ù¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤é¤¤¤È¤¡¢Ì£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¸È¤µ¤ó¤Ï¤ªçÏ¤µ¤ó¤È¤ªµÁ·»¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸«»ö¤Ê¥Öー¥á¥é¥óÈ¯¸À¤Ë¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ftn¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Î´°Á´Ì¡²èÈÇ¤â¸ø³«Ãæ¡ª ¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ftn¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Yukky111