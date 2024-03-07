¼êùà¼£Ãî¤Î±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤¬¼Â¼Ì²½¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥«¥á¥é¤ÏiPhone¤À¤±¡×
iPhone 15 Pro¡¢¤Ê¤é¡£
¼êÄÍ¼£Ãî¤Î±£¤ì¤¿Ì¾ºî¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¤¬Á´ÊÔ19Ê¬¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡ÖiPhone¤Ç»£±Æ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¡×¤Ç¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤âËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢iPhone¤À¤±¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤òÅÓÃæ¤«¤éËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤±ÇÁü¤Ë¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¥È¡¼¥¯¤â¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÖiPhone¤À¤«¤é¤³¤½¡×¼Â¸½¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Î¡ÖiPhone¤Ç»£±Æ-Shot on iPhone¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¡£ËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬iPhone15 Pro (Max)¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜÊÔ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥«¥¨¥Ç¡Ê²ÃÆ£¾®²Æ¡Ë¤¬Áö¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏiPhone 14¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥É¤ò³èÍÑ¡£
¸½¾ì¤Ç¤ÏiPhone¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Ìò¼Ô¤È°ì½ï¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËËÜÊÔ¤ò¸«¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ö¥ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤Î°ì¸À¡Ê¤Þ¤µ¤«¥¸¥ó¥Ð¥ë¤â¥ê¥°¤â¤Ê¤·¤Î¡¢ÁÇ¤ÎiPhone¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤¬1ÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÌµÃã¤Ê»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢iPhone¤¬²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¡£±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢"¤¢¤¨¤ÆÊÔ½¸¤Ç¿¶Æ°¤òÂ¤·¤¿"¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï5ÇÜ¸÷³Ø¥º¡¼¥à¡ÊiPhone 15 Pro Max¤ËÅëºÜ¡Ë¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥±¶ñ¹ç¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥â¡¼¥É¡ÊiPhone 13¥·¥ê¡¼¥º°Ê¹ß¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë¤ò³èÍÑ¡£
¤µ¤é¤Ë·àÃæ¤ÎCGºîÀ®¤Î¤¿¤á¡¢iPhone¤ÎLiDAR¥¹¥¥ã¥Ê¤ò»È¤¤¡¢¼Ö¤ò¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¤Ç±Ç²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë1ÈÖ¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡©
»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤ä¼ç±é¤Î²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡¢»£±Æµ»»Õ¤ÎËÌ¿®¹¯¤µ¤ó¤¬iPhone¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ÏiPhone¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢²¼¤«¤é»×¤¤¤Ã¤¤êÀú¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½
´ÆÆÄ¤ª¤è¤Ó½Ð±é¼Ô¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤ä»£±Æµ¡ºà¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÄ¾ÀÜÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢iPhone¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢
iPhone 15 Pro¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿¥ê¥°¤ò»ý¤Á¡¢»£±Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËËÜÊÔ¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤¬ÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿·àÃæ°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ï¤ï¤º¤«19Ê¬¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢iPhone 15 Pro¤À¤±¤ò»È¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦°ì¸«ÌµËÅ¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¸«»öÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
Source: ©Tezuka Productions ©Apple.Inc