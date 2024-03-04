¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µÜºê½Ù´ÆÆÄ¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÄ¾Á°¤Ë¸«¤»¤¿¡È·ãÊÑ»Ñ¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
ÆüËÜ»þ´Ö3·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡È±Ç²è¤Îº×Åµ¡ÉÂè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡£Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜºê½Ù¡Ê83¡Ë´ÆÆÄºî¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ë¼õ¾Þ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤¬¸«¤»¤¿¡É¤Þ¤µ¤«¤Î¶á±Æ¡É¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î3Æü¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖOscars¡×¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÀ½ºî¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢»Ê²ñ¤È±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎëÌÚÉÒÉ×»á¡Ê73¡Ë¤Ï¡¢»öÁ°¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¨²ñ¤ÈÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤Ë¡ÖµÜ¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«ÅÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£µÜºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡ÈºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡£»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¼«µÔº®¤¸¤ê¤ËÅú¤¨¡¢¶ìÏ«¤ò·Ð¤Æ±Ç²è¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎëÌÚ»á¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡È¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÎ©ÇÉ¤Ë¤¿¤¯¤ï¤¨¤é¤ì¤¿É¦¤¬´°Á´¤ËÄæ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊµÜºê´ÆÆÄ¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤ËÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¯À¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡ÔµÜ粼½Ù´ÆÆÄ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«°ãÏÂ´¶¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢É¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¤¨¡©µÜºê´ÆÆÄ¡¢¥Ò¥²Äæ¤Ã¤¿¡ª¡©°ì½ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡Õ
¡ÔµÜ¤µ¤óÉ¦¤Ê¤¤¤ÈÁ´Á³¤Á¤²¡¼¤Ê¡Õ
¡ÔÉ¦¤ÎÌµ¤¤µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤ò¸«¤¿¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¿Í¤Î¥³¥é²èÁü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ
¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤âÓñ¤«¤ì¤ëµÜºê´ÆÆÄ¡£¼ø¾Þ¼°¤ËÈ÷¤¨¡¢¡É¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤âºÑ¤Þ¤·½àÈ÷¤ÏËüÁ´¡©