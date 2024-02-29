¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î²áµîVÂçÎÌÊü½Ð¤Ç¡Ö¤ï¤¶¤È½Ð¤·¤Æ¤ëÀâ¡×µÞÉâ¾å¡ª¡¡¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÂÔ¤ÄÀ©ºîÂ¦¤Î»×¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Î»¿
ÊóÆ»¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤Î¡È·Ý¡É¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡¦»þ»öÄÌ¿®¡Ë
¡¡À²Ã³²ÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¡¢2·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ê¿å¥À¥¦¡Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¡¢²áµî¤ÎVTR¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Í¥é¡¼¤ÎÀâ¸¡¾ÚSP Âè4ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°ìÅÙ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¬Äó¾§¤·¤¿Àâ¤ò¸¡¾Ú¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î27Æü¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤¬ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¹ðÃÎ¡£Í½¹ðÆ°²è¤Ë¾¾ËÜ¤Î»Ñ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî¤Î±ÇÁü¤Î¤¿¤áÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£VTR¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥ª¥¢¥·¥º¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Ö¤¦¤ó¤ÁÆ§¤ó¤Ç¤Æ¤â°Õ³°¤È¤Û¤«¤Î¤³¤È¤Ç¤¤ëÀâ¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¾¾ËÜ¤¬ÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤ÎVTR½Ð±é¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ò¤ï¤¶¤È½Ð¤·¤Æ¤ëÀâ¡Õ
¡Ô¡Ö¥Ñ¥Í¥é¡¼Àâ¡×¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢ ¼ÂºÝ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî±ÇÁü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÏ¾åÇÈ¤Ë¾¾¤Á¤ã¤ó¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¿å¥À¥¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁÛ¤¤Àâ¡Õ
¡Ô¾¾¤Á¤ã¤ó¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ãÏÂ´¶Àâ¡ª¡¡¾¾¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤óÀâ¡ª¡¡Î©¾Ú¡ª¡ª¡ª¡Õ
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤ÎVTR½Ð±é¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ£°æ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ÏËÉÙ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢²áµî±ÇÁü¤Ë¤Ïº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¡Ô¾¾¤Á¤ã¤ó¡Õ¤¬X¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Æ£°æ»á¤Î¼êÏÓ¤ò¾Þ»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÔÆ£°æ·òÂÀÏº¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¤À¤Ê¡¡¤³¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤Î½Ð¤·Êý¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¾¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡ª¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤ä¤ê¼è¤êºÇ¹â¡ª¡¡Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô²áµî¤Î±ÇÁü¤Ê¤é¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ò½Ð¤»¤ëÀâ¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤òËº¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ëÆ£°æ·òÂÀÏºÀâ¡Õ
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢1·î24Æü¤ÎÊüÁ÷¤òºÇ¸å¤Ë¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÌî¹¬¼£¤ä¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¤é¤¬ÂåÍý¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸¡¾Ú±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢Äù¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢°ú¤Äù¤Þ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃì¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊüÁ÷²ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»öÌ³½ê¤Îµö²Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Æ£°æ»á¤È¾¾ËÜ¤Î´Ø·¸¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤â¤½¤â¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤Ï2005Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤«¤é¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¾¾ËÜ¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤ò¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£