°ËÌîÈø·Å¤È¤ÎÇ®°¦¤ÏÀãÊ¿è½º¸¤Ë¤À¤±¥À¥á¡¼¥¸¡© ¤â¤Ï¤äµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¸òºÝÁê¼ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê33¡Ë¤È"Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë"¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀãÊ¿è½º¸¡Ê29¡Ë¤Î¸òºÝ¤ò17Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ·ë»Ò¤µ¤óµÞ»à ¥í¥±¸½¾ì¤Çë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤¿¥¥à¥¿¥¯¤ÎØÖÓ
¡¡°ËÌîÈø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2013Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³ØÍý¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½é¤Î¡Ö¿ÞÌÌ¤ò°ú¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤È¹â³ØÎò¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÌÚÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÌÀÆü²Ö¥¥é¥é¡Ê35¡Ë¤È¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥Ç¡¼¥È¤ä¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±§³ÀÈþÎ¤¡Ê32¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉËÛÊü¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ô¤à¤·¤í°ËÌîÈø¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©ÀãÊ¿¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁª¤Ù¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡Õ¡Ô¤¢¡Á¤¢¡¢ÀãÊ¿è½º¸¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Æ¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÀÞ³ÑÆÀ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤·¤Ü¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡Õ¤È¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤ÎÀãÊ¿¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤ÎÀãÊ¿¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÆ±¾ðÅª¤Ê»ëÀþ
¡ÖÊ¿¹ÔÆó½Å¤Ç¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤È¡¢ÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤¿¾¡µ¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÈþ¿Í¤È¤¤¤¦ÀãÊ¿¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÌîÈø¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤ÈÆ±¤¸·ÏÅý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»ØÅ¦¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯·ÏÅý¤¬°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤Ø¤¨¡£º£²ó¤Ï¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ÈÀ¤´Ö¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±·ÏÅý¤ÎÁê¼ê¤À¤È¡ØÁêÊÑ¤ï¤é¤º³°¸«½Å»ë¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ë½÷À¤â¤É¤¦¤Ê¤Î¡Ù¤È¡¢½÷ÀÂ¦¤ÎÁª¤ÖÌÜ¤¬¤Ä¤¤¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±·ÏÅý¤Î½÷À¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ËÌîÈø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤ï¤Ì¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ÏÌÀÆü²Ö¤µ¤ó¤ä±§³À¤µ¤ó¤ÎÇ®°¦°Ê³°¤Ë¤â¡¢22Ç¯¤Ë¤Þ¤ó±äËÉ»ßÅù½ÅÅÀÁ¼ÃÖ²¼¤Ë°û¤ßÊâ¤¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤Ç¿¼Ìë¤ËÆó¿Í¤Î½÷À¤Î²È¤òË¬¤Í¤¿¤¬Æþ¼¼¤òÃÇ¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦·ÏÅý¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£²ó¤Ï¿¿·õ¤Ê¤Î¤«¤â¡Ä¡Ù¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°ËÈøÌî¤µ¤ó¤ØÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ë½÷À¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤«¤Í¤Ê¤¤ÀãÊ¿¤µ¤óÂ¦¤Ë¡¢À¤´Ö¤¬Æ±¾ðÅª¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ç®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿KAT¡ÝTUNµµÍüÏÂÌé¡Ê37¡Ë¤ÈÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê37¡Ë¡¢King & Prince郄¶¶³¤¿Í¡Ê24¡Ë¤ÈÍÂ¼²Í½ã¡Ê31¡Ë¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ô¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤¤¤¤¿Í¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬½÷ÀÂ¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÇ®°¦¤ä·ëº§¤¬É¬¤º¤·¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Ç¯1·î¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼ZÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷À¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¿Í¤À¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬Áê¼êÂ¦¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¼Ê¬¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º°Ê³°¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç½÷À´Ø·¸¤ÇÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¿Í¤À¤È¡Ø¤³¤ó¤ÊÃË¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°ËÈøÌî¤ÈÀãÊ¿¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤Ï1Ç¯È¾¤«¤é2Ç¯¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀãÊ¿¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¾¯¤·Á°¤«¤é¤Î¸òºÝ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¡È¸«¤ëÌÜ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ËÌîÈø¤¿¤À°ì¿Í¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£