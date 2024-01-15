ÏÂÅÄµ£¤Ë¡Ö°úÂà¡×¤òÇ÷¤Ã¤¿¿ÍÅªÊä½þÀ©ÅÙ¡Ä¡ÖµåÃÄ¤Î´é¡×¤Ï·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«
Î¾µåÃÄ¤Ç°Û¤Ê¤ëÏÂÅÄ¤Î²ÁÃÍ
²áµî¤Ë¤âÅÙ¡¹¡¢¤½¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤òÈ¼¤¦¸½¹Ô¤ÎFAÀ©ÅÙ¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤âÀ¾Éð¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿»³ÀîÊæ¹â¤Î¤½¤ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÏÂÅÄµ£¤¬¡Ö°úÂà¡×¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ö°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×...FA¿ÍÅªÊä½þÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤ÇGM¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÅÄµ£¤Î¡ÖÈáÄË¡×¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼Ì¿¿ GettyImages
µåÃÄ¤Î´é¤È¤â¸À¤¨¤ëÏÂÅÄµ£¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤»¤º¤ËÂç¤¤ÊÁûÆ°¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Î»°³Þ¿ùÉ§GM¤é¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÉ½¸þ¤¤ÏÏÂÅÄ¤¬¿ÍÅªÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»³Àî³ÍÆÀ¤Ë¤·¤Æ¤âGM¤ÎÀÕÇ¤¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡¢»³Àî³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤â¹¹Å³¤¹¤ëÍýÍ³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¡ÊÍ··³µ¼Ô¡Ë
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÏ³¤ì¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤Ç¤¤ë28¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¿ô¤Ï°ì·³ÅÐÏ¿ÏÈ¤Î29¿Í¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢Æó·³¤Ë¤â¾Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬ÏÂÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤·¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸Î¾ã¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹×¸¥¤ÎÂç¤¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ðº£µ¨¤Î2²¯±ß¤ÎÇ¯Êð¤À¤Ã¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢À¾Éð¤«¤é¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ê¤Ë¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬³°¤¹ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¼è¤ë¤«¡¢¼ã¼ê¤ò¼é¤ë¤«
28¿Í¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¼è¤ë¤«¡¢¼ã¼ê¤ò¼é¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹Åç¤«¤éÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤Æ¡¢¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¹âÃÈ¸Ê¤ò¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Í··³µ¼Ô¡Ë
°ì¤«¤éÊÌ¤ÎÀ©ÅÙ¤òºî¤êÄ¾¤¹¹½ÁÛ¤â
Áª¼ê¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¸¢Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÞ¤¹¤ë¡£
Áª¼ê²ñ¤âÅö½é¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï¿ÍÅªÊä½þ¤ÎÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹Ô¤ÎFAÀ©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤«¤éÊÌ¤ÎÀ©ÅÙ¤òºî¤êÄ¾¤¹¹½ÁÛ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÏÈ¤Î³ÈÂç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È¸¢¤Î¾ùÅÏ¡£¤½¤ì¤À¤ÈFAÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢Á°½êÂ°µåÃÄ¤Ë¤¿¤È¤¨¤ÐÇ¯Êð¥é¥ó¥¯A¤ÎÁª¼ê¤ÎFA°ÜÀÒ¤Ê¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤È£²°Ì»ØÌ¾¤Î´Ö¤ËÆÃÊÌ¤Ê»ØÌ¾ÏÈ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÀ©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤¬¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ö°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×...FA¿ÍÅªÊä½þÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤ÇGM¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÅÄµ£¤Î¡ÖÈáÄË¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Î¿¼ÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£