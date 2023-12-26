Èï³²¼ÔÂ³½Ð¤Î¡Ö¶äºÂ¥«¥é¡¼¡×ÅÝ»º¡ÈºÇ¸å¤Î°ì²¡¤·¡É¤Ï¼ÒÄ¹¤ÎÉ×¤ÎµÞÀÂ¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡ÀÖ»ú·Ð±Ä¤Ë»äºâ¤âÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â¼Á·Ð±Ä¼Ô¤¬
¡Ö¶äºÂ¥«¥é¡¼¡×¶äºÂËÜÅ¹¤Î´ÇÈÄ¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò/»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¡Ë
¡¡12·î15Æü¤ËÇË»º¼êÂ³³«»Ï¤Î·èÄê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡Ö¶äºÂ¥«¥é¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥·¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¨¥à¼Ò¡×¡Ë¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó58²¯±ß¡¢ºÄ¸¢¼Ô¿ô¤ÏÌó10Ëü¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥à¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÍÅÄ·¼»Ò»á¡£Èà½÷¤ÎÄ¹½÷¤È¼¡½÷¤â¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡Øb-monster¡Ù¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¼Ô°ìÂ²¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÂ²¤ÎÄ¹¤Ç¡¢·¼»Ò»á¤ÎÉ×¡¦ÄÍÅÄÄ¾¼ù»á¤¬12·î1Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÐºÑ»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡Ä¾¼ù»á¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎË¡¿ÍÅÐµÊí¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢12·î8ÆüÉÕ¤Ç¡¢Ä¾¼ù»á¤Ï¡ÖÎáÏÂ5Ç¯12·î1Æü»àË´¡×¤ÈÅÐµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥à¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÄ¾¼ù»á¤Ï¡¢¥¨¥à¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï·¼»Ò»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾¼ù»á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¶äºÂ¥«¥é¡¼¡Ù¤ÈÃ¦ÌÓ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¶ÈÌ³Äó·È¡Ê12·î15Æü¤Ë²ò¾ÃºÑ¤ß¡Ë¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤¸¤Ö¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÈ¬ºù²ñ¤ÎÀßÎ©»þ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÄ¾¼ù»á¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥à¼Ò¤äÈ¬ºù²ñ¤ÎÁÏ¶È»ñ¶â¤â¡¢Ä¾¼ù»á¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¼Â¼Á·Ð±Ä¼Ô¡É¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥à¼Ò¤ÏÈó¾ï¤Ëº®Íð¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¤ËÇË»º¼êÂ³³«»Ï¤Î·èÄê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬12·î19Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯4·î´ü¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥à¼Ò¤ÎÍÍø»ÒÉéºÄ¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇË»º¿½ÀÁ»þ¤Ë¤Ï31²¯±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÚÆþÀè¤ÎÂçÈ¾¤Ï·¼»Ò»á¤Î¿ÆÂ²¤Ç¡¢ÀÖ»ú·Ð±Ä¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Ä¾¼ù»á¤¬»äºâ¤«¤é»ñ¶âÄó¶¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ»ï¤Ï·¼»Ò»á¡¢¥¨¥à¼Ò¤ÎÇË»º´Éºâ¿Í¤òÌ³¤á¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢Ä¾¼ù»á¤ÎµÞÀÂ¤¬¥¨¥à¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ë¤ª¤è¤Ü¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«²ò¤òµá¤á¤ë¼ÁÌä¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤ÇÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¼Ô¤È¤â´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂåÉ½ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤À¤±¤Ç±þÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ËÅÐµ¾å¤ÎËÜÅ¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¸¤Ö¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÈ¬ºù²ñ¤Ë¤â¼ÁÌä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¾¼ù»á¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤Ç¡¢ËèÇ¯¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¡£¡Ø¼Ò°÷¤Ï²ÈÂ²¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¥µ¥í¥ó¤¬·Ð±ÄÆñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡Ø¼Ò°÷¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Æ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¸µ½¾¶È°÷¡Ë
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¹¤®¤ë»à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡½¡½¡£