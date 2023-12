「髪は女の命」という言葉があるように、女性にとって髪の毛は美の象徴でもある。しかしブラジルの17歳の少女は、美しく長い髪を持っていたために、危うく命を失うところだった。少女はゴーカートに乗っていたところ髪の毛がエンジンに巻き込まれ、頭皮が剥ぎ取られてしまったという。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

ブラジルのブラジリア連邦直轄区パラノアに暮らすエロイーザ・クリスティーナ・エリオドロさん(Heloisa Cristina Heliodoro、17)が現地時間10日、地元のゴーカート場で事故にあい、頭皮を失う大怪我をした。

エロイーザさんは当時、ボーイフレンドの誕生日のお祝いで、ゴーカート場「ブラジリア・カート(Brasília Kart)」を訪れていた。彼女はゴーカート場からの指示に従い、ヘルメットを被った上でゴーカートを運転していたという。

ところが走行中にエロイーザさんの腰まである長い髪がエンジンに巻き込まれ、頭皮が一気に剥ぎ取られてしまった。彼女の母親エリザベス・マリア・リベイロさん(Elizabeth Maria Ribeiro)によると、エロイーザさんは頭皮の80パーセントを失ってしまったそうだ。

すぐに救急隊に連絡を入れ到着を待っていたが、30分以上待たされて、その間もエロイーザさんの頭部からは絶え間なく出血があったという。ようやく到着した救急隊によってエロイーザさんは地元の「バーゼ病院(Hospital de Base)」に搬送されたが、翌11日に「アーザ・ノルテ地域病院(Asa Norte Regional Hospital)」に転院した。

エロイーザさんは今のところ命に別状はないものの、残念なことに剥がれた頭皮をうまく縫合することができなかった。エリザベスさんは、病院の治療が遅れたことで「再び髪が生えるための手術の機会を逃してしまった」と述べている。

またエリザベスさんは、エロイーザさんがゴーカートに乗る際にスタッフから長い髪の毛に対する助言がなかったことも指摘している。エリザベスさんは、ブラジルのニュースメディア『Metrópoles』に対してこのように語った。

「娘は単に髪を失っただけではありません。大きな損傷を受けたのです。(最初に搬送された)病院で治療したものの、その後しばらく放置されました。その結果、縫合することができたはずの剥がれた頭皮の組織が使えなくなり、娘は手術で頭皮を縫合するチャンスを失ってしまいました。本当にさまざまな問題が重なってしまったのです。娘はまだ17歳なんですよ。」

一方で、事故があったブラジリア・カートは「エロイーザさんの家族への全面的なサポートを行っている」と述べている。現在、エロイーザさんは頭皮の皮膚移植手術を待っている状態だが、事故のトラウマから精神的な治療も必要とのことだ。

なおテックインサイト編集部では、ブラジリア・カートの担当者に「今後、安全対策の強化を検討しているか?」「ゴーカートに乗る際の注意点は?」「エロイーザさんにはどのようなサポートやケアをしているか?」などをうかがうべく取材を申し入れている。

