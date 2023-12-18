Î¢¶âÌäÂê¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ë¡ÖÇï¼ê¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¡Ä¡× À¾Â¼¹¯Ì»á¤ÎXÅê¹Æ¤Ë¡Ö´¶³Ð¥º¥ì¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç±ßËþÂà¼Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤ÈÍ¸¢¼Ô¤âÊò¤ì¤ë
¼«Ì±ÅÞ°ÂÇÜÇÉ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤ò½ä¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤ò»ö¼Â¾å¹¹Å³¤µ¤ì¤¿À¾Â¼¹¯Ì»á¡Ê½°±¡Ê¼¸Ë9¶è¡Ë¤ÎXÅê¹Æ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤ÎÂàÇ¤¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö1Ç¯4¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ê»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡¢Çï¼ê¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¡¢ÎÞ¤Î½Ð¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é·Ð»º¾Ê¤òµî¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¡£Åê¹Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤¬¤¯¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¡Ø¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¡Ù¤Ïº£¤Ç¤¹¡×¡Ö´¶³Ð¤¬¥º¥ì¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç±ßËþÂà¼Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÍ¸¢¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´¶³Ð¥º¥ì¤¹¤®¡×¤È¤¢¤¤ì¤é¤ì¤¿À¾Â¼»á¤ÎÅê¹Æ
À¾Â¼»á¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤ÎÍÎÏµÄ°÷¡Ö5¿Í½°¡×¤Î1¿Í¡£2021Ç¯10·î¤«¤é22Ç¯8·î¤Þ¤Ç¡¢ÇÉÈ¶¤Î±¿±Ä¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë»öÌ³ÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅö½é¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÀµ¼°¤ËËèÇ¯Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·éÇò¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤ÇÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê12·î8Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡Ë¡¢¡Ö¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¡Ê13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÂàÇ¤»þ¤Î¡È±ßËþÂà¼Ò¡É¤Ö¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ëXÅê¹Æ¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«Âç¿ÃÉüµ¢¤ò¡×¤È¤Í¤®¤é¤¦À¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡È²Í¶õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÉÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ËÈþ²½¤·¤È¤ó¤Í¤ówww¡×¡Öµ®Êý¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢À¾Â¼»á¤Î³«¤Ä¾¤ê¤È¤â¼è¤ì¤ë»ÑÀª¤ËÊò¤ìÊÖ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
17Æü¤Ë¤ÏÆüËÜASEANÍ¸ú50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¬¥é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖASEAN³Æ¹ñ¤ÎÂç¿Ã¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¿Âç¿Ã¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¸ü´éÌµÃÑ¡×¡ÖÉâÀ¤Î¥¤ì¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£