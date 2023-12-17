SwitchBotが軒並みセールに！【Amazonホリデーセール】で一気にスマートホーム化しちゃおう
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2023年12月16日9時から12月18日23時59分まで「Amazonホリデーセール」を開催中。
現在、SwitchBotのスマートリモコン「ハブ2」が15％オフやスマートロックが15％オフなど、SwitchBotのアイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年12月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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断然お得！Amazonホリデーセールで自宅をスマートホーム化しちゃいましょう！まずはスマートリモコンから！
SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2
7,630
（15％オフ：特選タイムセール）
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SwitchBot スマートリモコン ハブミニ Alexa スイッチボットHub Mini スマートホーム 学習リモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 (ホワイト)
4,280
（22％オフ：特選タイムセール）
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様々な電気製品なスイッチ・ボタンに適用！スマートスイッチが最大16％オフ
SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応(ハブ必要) ホワイト
3,790
（16％オフ：特選タイムセール）
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SwitchBot スイッチボット リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイスに対応 スマートホーム 置き場所自由 遠隔操作 物理ボタン コンパクト Bluetooth4.2
2,070
（6％オフ：特選タイムセール）
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SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント スイッチボット 消費電力モニター タイマー コンセント 節電·省エネ 直差し 遠隔操作 音声コントロール Bluetooth&Wi-Fi両方対応 スマートホーム Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThings対応
1,740
（13％オフ：特選タイムセール）
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胴体検知など便利な機能群を搭載した「TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ」が27％オフで販売中！
SwitchBot スマートロック Alexa スマートキー スマートホーム - スイッチボット 玄関 オートロック 鍵 スマホで操作 Alexa Google Home Siri LINE Clovaに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策
10,183
（15％オフ：特選タイムセール）
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SwitchBot スマートロック 指紋認証パッド セット Alexa スマートホーム スイッチボット オートロック 暗証番号 玄関 Google Home Siri LINE Clovaに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策
15,729
（17％オフ：特選タイムセール）
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【Amazon Alexa 認定取得】 TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ ペットカメラ 1080p フルHD 屋内カメラ 夜間撮影 相互音声会話 動作検知 スマホ通知 ドーム型 Tapo C200 3年保証
3,225
（27％オフ：特選タイムセール）
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カーテンやブラインドも自動で開け閉めできちゃいます！
SwitchBot カーテン 自動 開閉 スイッチボット - Alexa Google Home IFTTT イフト Siri LINE Clovaに対応 スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レールに対応 8Kgまで対応
5,980
（特選タイムセール）
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SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 スイッチボット - Alexa アレクサ Google Home IFTTT イフト Siriに対応 スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レールに対応
7,633
（15％オフ：特選タイムセール）
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SwitchBot スイッチボット カーテン第3世代専用 ソーラーパネル スマートホーム-太陽パネル 太陽光で充電 ソーラー充電 取付簡単 ケーブル不要
2,682
（10％オフ：特選タイムセール）
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SwitchBot ブラインドポール 自動 開閉 アレクサ - ブラインド対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT イフト Siri SmartThingsに対応 スマートホーム 遠隔操作 スケジュール 明るさ調節 取付簡単 ソーラーパネル付き
6,282
（7％オフ：特選タイムセール）
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温湿度計で空調をリモート管理。ペットや子どもがお留守番している家庭にも最適
【Works with Alexa認定】SwitchBot 温湿度計 デジタル スマート家電 高精度 スイス製センサー スマホで温度湿度管理 梅雨 熱中症対策 アラーム付き グラフ記録 Alexa、Google home、HomePod、IFTTT に対応(ハブ必要)
1,782
（10％オフ：特選タイムセール）
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SwitchBot 人感センサー スイッチボット Alexa セキュリティ - Google Home Siri LINE Clovaに対応 スマートホーム 遠隔対応 取付簡単 防犯対策 スマホで確認 アラート機能
2,641
（5％オフ：特選タイムセール）
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SwitchBot 開閉センサー スイッチボット Alexa セキュリティ - Google Home IFTTT イフト Siri LINE Clovaに対応 スマートホーム 遠隔対応 取付簡単 防犯対策 スマホで確認 アラート通知 磁気 ドアセンサー
2,641
（5％オフ：特選タイムセール）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
｢Amazonホリデーセール｣は、12月18日23時59分まで開催中！
Source:Amazonホリデーセール