ÂçËãÂáÊá¤ÎÇÐÍ¥¡¦Â¼¿ùÀæÇ·²ðÍÆµ¿¼Ô¡¡ÅÔÆâºß½»¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÊ¡Åç¡¢¼¯»ùÅçÎ¾¸©·Ù¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂ¼¿ùÀæÇ·²ðÍÆµ¿¼Ô¡ÊËÜÌ¾Í§°ì¡á£µ£¸¡Ë¤¬¡¢ÂçËã¤Ê¤É¤Îµ¬À©ÌôÊª¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌôÆÃÎãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç£±£±Æü¤ËÊ¡Åç¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÌôÊª»ö·ï¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î£±¿Í¤ÏÊ¡Åç¡¢¼¯»ùÅçÎ¾¸©·Ù¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÊÌ©Çä¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢º£·î£µÆüÊüÁ÷¤¬ºÇ½ª²ó¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¡¢£Î£È£Ë¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥»¤Î¶¯¤¤ÌòÊÁ¤ò¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌôÊª»ö·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤Ï¡¢ÅÔÆâºß½»¤ÎÂ¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤¬¤Ê¤¼¡¢Ê¡Åç¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤«¤À¡£Æ±¸©·ÙÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö²Ý¡ÊÁÈÂÐ¡Ë¤¬¼èºà¤Ë¤½¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¸©·Ù¤Ï£²·î¡¢ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Ç¤¢¤ë¿ÍÊª¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆþ¼êÀè¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì©Çä¿Í¤¬Éâ¾å¡£°ìÊý¡¢ÊÌ¤ÎÌôÊª»ö·ï¤Ç¼¯»ùÅç¸©·Ù¤ÏÌ©Çä¿Í¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¡Åç¡¢¼¯»ùÅçÎ¾¸©·Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ì©Çä¿Í¤Ï¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Î¾¸©·Ù¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤¬¹çÃ×¤·¡¢à¶¦Æ±ÁÜººá¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¸©·Ù¤¬Ì©Çä¿Í¤Î¼è°ú¸ýºÂ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼è°úÁê¼ê¤È¤·¤ÆÂ¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¸©·Ù¤ÏÌôÊª¥ë¡¼¥È¤ÎËöÃ¼¢ªÌ©Çä¿Í¤Î½ç¤ÇÄÉ¤¤¡¢ËöÃ¼¤Î£±¿Í¤È¤·¤ÆÂ¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÔÆâºß½»¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬£±£±Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡Â¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯£±£±·î¾å½Ü¡Áº£Ç¯£±·îÃæ½Ü¤´¤í¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçËã¤Ê¤É¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈÂÐ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊá»þ¤âÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¸¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ä£Í£Á¤ä£Ì£Ó£Ä¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤Îà·Ù»¡º»ÂÁá¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½Ð¿È¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦ÃæÇ·¾òÄ®»ÍËü²¹Àô¡Ê¤Ê¤«¤Î¤¸¤ç¤¦¤Þ¤Á¤·¤Þ¤ª¤ó¤»¤ó¡Ë¡££¹·î£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡×¤Ï»ÍËü²¹Àô¤òÆÃ½¸¤·¡¢Â¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤¬Ãæ³Ø£±Ç¯¤Î¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤·¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤·¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤«¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤¬à¼«¼çµ¬À©á¤·¤¿·Á¡£ÊüÁ÷¤«¤é£²¤«·î¤¿¤Ã¤ÆÌôÊª»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ë·Ù»¡º»ÂÁ¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬º£ÅÙ¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¼¿ùÍÆµ¿¼Ô¤Î»äÀ¸³è¤Ï¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤Ç¤â¡¢¿ùÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹Å¹¼ç¤Ï¡Ö£³¡¢£´²óÍè¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¡£ÎÁÍý¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë°û¤ó¤ÇÉáÄÌ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡ÖÂç¿Í·×²è¡×¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£