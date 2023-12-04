¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡È¥¯¥½ÁÇ¿ÍÈ¯¸À¡É¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¿Íµ¤¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÍèÅ¹¡ªÅ¹¼ç¤ÏÂç´¶·ã
¤«¤Ä¤ÆÍèÅ¹µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¯¥½ÁÇ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÆ»¤ÎÅÓÃæ¡×¤ÎÅ¹¼ç¤¬11·î29Æü¡¢¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¡Ê24¡Ë¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÆ»¤ÎÅÓÃæ¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÌ´¤ò¸ì¤ì¡×¤Î°ìÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬4·î21Æü¡¢Æ±Å¹¤ËË¬¤ì¤¿¤¢¤ëTwitter¡Ê¸½X¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¹Ì¾¤ò½Ð¤µ¤º¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±Å¹¤Î¥¹¡¼¥×¤äÌÍ¤Ê¤É¤ò¡ÖÉÔÌ£¤¤¡×¤È¹óÉ¾¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦2ÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Å¹¼ç¤Ï¤³¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤·¤¿¡£
¡Ô¤â¤Á¤í¤ó¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ª»Ä¤·¤ËÊç¶â¤òÄº¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ²÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤â¤«¤±¤º¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤â°Õ¼±Åª¤Ë¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ô¥³¡¼¥ë¤Î»þ¤Ë¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤·¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥¯¥½ÁÇ¿Í¤¬Íè¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É°Æ¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÇÚ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤Å¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ±·î24Æü¡¢Å¹¼ç¤ÏTwitter¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢°ìÏ¢¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤âÁ´¤Æºï½ü¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈóÆñ¤ÎÀ¼¤Ï»ß¤Þ¤º¡½¡½¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÌ´¤ò¸ì¤ì¡×ËÜÉô¤ÏËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ´Åö¼Ô¤¬¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Å¹¤Î²°¹æ¤ò³°¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢ÁûÆ°¤Î¸å¤Ë²°¹æ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÆ»¤ÎÅÓÃæ¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÆ»¤ÎÅÓÃæ¡×¤ÎÅ¹¼ç¤ÏÁûÆ°¤«¤éÌó7¥õ·î¸å¤È¤Ê¤ë11·î29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤â¤È¤â¤ÈÅ¹¤ÎÎÙÄ®½Ð¿È¤Î²®Ìî¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ë²®Ìî¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¼ç¤À¤¬¡¢¡ÔËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¤È¤¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë²®Ìî¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
²®Ìî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Éã¿Æ¤È·»¤È¤Î3¿Í¤ÇÍèÅ¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Å¹¼ç¤Ï¡Ô¤Ê¤ó¤»¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥Ý¤Ê¤·ÍèÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¹¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÄ¾¤°¤ËÍ³²Â¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¡¢¥Ü¥¥ãÉÏ¤È¤¤¤¦¤«¤È¤Æ¤â¼ºÎé¤ÊÏÃ¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤È°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤âËÍ¤¬¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë²®Ìî¤µ¤ó¤ÎÍèÅ¹¤òÂÔË¾¤·¤Æ¤ë»Ý¤ò¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Æ¡¢²®Ìî¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Õ¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ô¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¾¯¤·¤À¤±¤ªÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤ª¸ß¤¤¤Ë±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ÔÆ±»Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤º¤Ã¤Èµ±¤¯¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÄº¤±¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Å¹¼ç¤Ï¡Ô¤³¤³¤ÇËÍ¤¬¸ý¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì´¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ø¤Î°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¸¬Â½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬²®Ìî¤µ¤ó¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»Ý¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ë¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤¦·ë¤ó¤À¡£
¡ÔËÍ¤â²®Ìî¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ò´î¤Ð¤»¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤ó¡¢µÚ¤Ó²®Ìî¤µ¤ó¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ
Å¹¼ç¤ÏÆ»¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢Ç°´ê¤ÎÌ´¤ò°ì¤Ä³ð¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£