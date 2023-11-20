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Do racehorses even know they're 'racing' each other? It's unlikely
https://theconversation.com/do-racehorses-even-know-theyre-racing-each-other-its-unlikely-216641
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