¥¤¥ó¥Õ¥ëÂçÎ®¹Ô¤Î¤Ê¤«¡Ö¤»¤»ß¤á¡×¤¬ºß¸ËÉÔÂ¤Ë¡Ä²ò¾Ã¤ÏÍè½Õ°Ê¹ß¤«
¡Ö¤¢¤ëÌô¶É¤«¤é¡¢°åÌôÉÊ¤Îºß¸Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥È¤¬Åö±¡¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤»ß¤áÌô¤Ï¥á¥¸¥³¥ó¾û¤Î¤ß¤ï¤º¤«¤Êºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤«¤Î¤»¤»ß¤áÌô¤ÏðùÎ³¡¢¥·¥í¥Ã¥×¡¢¾ûºÞ¤Î¤¤¤º¤ì¤âºß¸ËÀÚ¤ì¤Î¾õ¶·¡£¤»¤»ß¤áÌô¤È°ì½ï¤Ë½èÊý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤áâ¤òÀÚ¤ëÌô¡¢¹³À¸Êª¼Á¤Ê¤É¤â¸®ÊÂ¤ßºß¸ËÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃ»´üÅª¤ËÌô¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹´üÅª¤Ëºß¸ËÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥Ó¥¿¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Î©Àî¤Îµ×½»±ÑÆó°å»Õ¤À¡£µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢´¶À÷»þ¤Î¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¤ÏA¹á¹Á·¿¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A¥½Ï¢·¿¤äB·¿¤Ê¤É¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê´µ¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½¾õ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êµ×½»¤µ¤ó¡Ë
Á´¹ñÅª¤ÊÌôÉÔÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©Î©ÊÝ·òÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê°åÌôÉÊÀ¯ºö¡Ë¤Îºä´¬¹°Ç·¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢°åÌôÉÊ¤ÏÌó1Ëü8ÀéÉÊÌÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê½Ð²Ù¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á1Ëü3Àé600ÉÊÌÜ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï½Ð²Ù¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤ëÌô¤Î¤¦¤Áºß¸ËÉÔÂ¤¬¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤»¤»ß¤áÌô¤Î¥á¥¸¥³¥ó¡¢¥¢¥¹¥È¥ß¥ó¡¢áâ¤òÀÚ¤ëÌô¤Î¥à¥³¥À¥¤¥ó¡¢´¶ËÁÌô¤ÎPLÇÛ¹çðùÎ³¡¢¹³À¸Êª¼Á¤Ê¤É¤Ç¤¹¡×
¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô¤ä¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¶¡µëÉÔÂ¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î°åÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÂÎÀ©¤Ëº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤Èºä´¬¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ç20Ç¯Ëö¤Ë¾®ÎÓ²½¹©¤¬À½Â¤¤·¤¿¿åÃî¤ÎÌô¤Ë¿çÌ²Ìô¤ÎÀ®Ê¬¤¬º®Æþ¤·¡¢ÉþÍÑ¤·¤¿2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ºÇÂç¼ê¤ÎÆü°å¹©¤¬¡¢½Ð²ÙÃÊ³¬¤ÇÉÔÅ¬¹ç¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢ËÜÍè¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤ï¤º¤ËºÆÀ½Â¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤ËÂô°æÀ½Ìô¤Ç°ßÌô¤ÎÉÊ¼Á¸¡ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼°Ê³°¤Ç¤âºº»¡¤äÆâÉô¹ðÈ¯¤¬Áê¼¡¤®¡¢15¼Ò¤Ë¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤¬²¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸À®Ê¬¤ÎÌô¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ËÉÔÂ¤·¤¿Ìô¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤¹¤ì¤Ð¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÁý»º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î¤»¤»ß¤áÌô¤äáâÀÚ¤êÌô¤ÎÉÔÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Ìô¤ÎÀ½Â¤ÎÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ÌäÂê¤Î°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¡¢½èÊýÌô¤Ç¤Ï3³ä¤ò´µ¼Ô¡¢7³ä¤ò¹ñ¡¦ÊÝ¸±¼Ô¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅºâÀ¯¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìô¤ò°Â²Á¤Ë¤·¤ÆÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êºä´¬¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°Â²Á¤Ê¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Ìô¤Î¥·¥§¥¢¤¬¶áÇ¯³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÁ´°åÌôÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Ìô¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ç07Ç¯¤Ë¤ÏÌó35¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë¤ÏÌó80¡ó¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÀ½Â¤ÊýË¡¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬1Àé¾û¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò1²¯¾û¤ËÁý¤ä¤¹¤È¤Ê¤ì¤Ðºî¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢ºî¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ïµ¬À©Åö¶É¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾µÇ§¤òÂÔ¤Ä´Ö¤ÏËÜÍè¤ÏÀ½Â¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½¾Íè¤É¤ª¤ê¤Îºî¤êÊý¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¸·Ì©¤Ë¤ÏË¡Îá°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êºä´¬¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢º£Åß¤Ë¹³À¸Êª¼Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤È¡¢7·î¤Ë¤ÏÂÐºö°Æ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ø¤»¤»ß¤áÌô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÁÊ¤¨¤¬°ÊÁ°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Áý»º¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Êºä´¬¤µ¤ó¡Ë
À½Â¤ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤â¡¢À°¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅöÁ³»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Ìô¤Ï°Â²Á¤Ê¤¿¤á¡Ø¥³¥¹¥È¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÁý»º¤ò¸«Á÷¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Áý»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÁá¤¯¤Æ¤âÍèÇ¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºß¸ËÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯½Õ¤´¤í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Êºä´¬¤µ¤ó¡Ë
º£Åß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¡¦¥³¥í¥ÊÎ®¹Ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤»¤»ß¤á¤äáâÀÚ¤êÌôÉÔÂ¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤¹¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±Ìô¶É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂåÂØÌô¤Ê¤É¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Ìô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£»ÔÈÎÌô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤Ê¤É¤âÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢°ú¤Â³¤¤Î´¶À÷Í½ËÉ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Êºä´¬¤µ¤ó¡Ë
°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ËÌô¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£