¤Ê¤¼10Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬5000±ß¤Ê¤Î¤«¡Ä¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤
¢£°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¥³¥é¥Ü
±Ñ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¯¥ì¥¢¡¦¥ï¥¤¥È¡¦¥±¥é¡¼»á¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¡ÖUNIQLO¡§C¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡§¥·¡¼¡Ë¡×¤¬9·î¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ì¥¢»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥ª¥Ö¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡×¡Ö¥¯¥í¥¨¡×¡Ö¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¡×¤Ê¤ÉÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦ÅªÃøÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¥Þ¥¹ÁØ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤¬Ìµ¤¤Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÆüËÜ¤Ë¤â¥¯¥ì¥¢¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¿»Æ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤¬4990±ß¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤¬1Ëü2900±ß¤Ê¤É¤È¡¢°ìÎ®¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÀµ²Á¤Ç10Ëü±ß¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¤¯¤Æ¤â¡¢ÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤Ï1.2¡Á2ÇÜ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â¿§¤äÊÁ¡¢ÁÇºà¤Ê¤É¤¬¾¯¤·¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ïª¹ü¤Ë¥³¥é¥ÜÀè¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Ê¬¤±¤ÏÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥¸¡¼¥æ¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÏÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤è¤ê¤âÎÉ¤¤ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆÃ¤ËÌÊ¤ä¥¦¡¼¥ë¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤Ç¸²Ãø¤Ç¡¢µ¡Ç½À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É÷¹ç¤¤¤äÀ¸ÃÏ¤Î¸ü¤ß¤¬³Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«
¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬À¤³¦Åª¤ÊÃøÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤â¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼»á¤È¤Î¡Ö¡ÜJ¡×¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë»á¤È¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥íU¡×¡Ê¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ¡Ë¡¢JW¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦ÄÁ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¹±Îã¤ÎÉ÷Êª»í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¹¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï²¿¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÀìÇäÆÃµö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£H¡õM¡¢¥¸¡¼¥æ¡¼¡¢ZARA¤Ê¤É¤Î³ÆÄã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ÊZARA¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¸åÈ¯¤Ç2020Ç¯Á°¸å¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡£¸µÍè¡¢¹â²Á³Ê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹À¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡¢¥Þ¥¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÂçÎÌÀ¸»º¤ÎÄã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤Ê¤¼·ÑÂ³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£²ó¤ÏÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥³¥é¥Ü¤Ï20Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°áÎÁ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤ÎÌµ¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÎò»Ë¤ÏH¡õM¤Î¤Û¤¦¤¬¸Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
H¡õM¤Ï2004Ç¯¤Ë¸Î¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥¬¡¼¥Õ¥§¥ë¥É»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥¬¡¼¥Õ¥§¥ë¥É»á¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ç¯¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏH¡õM¤¬ÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¤¹¤ëÁ°¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤È¡¢2009Ç¯¤Î¡Ö¡ÜJ¡×¤¬ÓåÌð(¤³¤¦¤·)¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÎò»Ë¤Ï°Õ³°¤È¸Å¤¯¡¢2006Ç¯¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£H¡õM¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È2Ç¯¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏH¡õM¤Î2004Ç¯¤Î¥é¥¬¡¼¥Õ¥§¥ë¥É»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¥æ¥Ë¥¯¥íÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£H¡õM¤Ïº£¤«¤é19Ç¯Á°¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï17Ç¯Á°¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥³¥é¥Ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ë¹½Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£H¡õM¤È¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿ÊªµÄ
¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¡Ö¡ÜJ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë1Ç¯Á°¤Î2008Ç¯11·î¡¢H¡õM¤Ï¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂç¸æ½ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢Àîµ×ÊÝÎè»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÀ¤³¦ÅªÃøÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢H¡õM¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊÆüËÜ¾åÎ¦µÇ°¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢2009Ç¯¤È2012Ç¯¤ÈÀîµ×ÊÝÎè»á¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤ÇÄã²Á³Ê°áÎÁÉÊ¤Ø¤ÎÈóÆñ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°ÉÔ°ìÃ×¤Ö¤ê¤Ë¤Ï°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÆ±ÍÍ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àîµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë2012Ç¯¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê°ìÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎH¡õM¤È¿ôÇ¯Á°¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ëÆ£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿2½µ´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡Ù¤ÎÉþ¤¬¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤É¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÇH¡õM¥³¥é¥Ü¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÔÌÂ»¡×¤ÏÛ¹Í«¤À¤Ã¤¿
2009Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¡ÜJ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¹ÁØ¤Ë¤ÏH¡õM¤è¤ê¤â¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
H¡õM¤Î³Æ¥³¥é¥ÜÈ¯É½»þ¡¢¡ÜJ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤È¤â¤Ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹À¤¬Äã²¼¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÔÌÂ»(¤¤½¤ó)¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¿ôµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½½¿ôÇ¯·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î°Õ¸«¤Ï¤Û¤ÜÛ¹Í«(¤¤æ¤¦)¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤Ë¤·¤í¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤í¡¢2023Ç¯¸½ºß¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÁ´¤¯ÔÌÂ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤ÏH¡õM¤ä¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÈÌÂç½°¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¡§¥·¡¼¤Î¥¯¥ì¥¢»á¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦²¿Ç¯¤«Á°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÉþ¾þ¶È³¦¤È¤ÏÁ´Á³´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ó¤Æ´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ÎµìÍ§¤äÃÎ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ¿¿ô¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Þ¥¹ÁØ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖÆþÌçÊÔ¡×¤Ç¿·µ¬¸ÜµÒ¤òÆÀ¤¿¤¤
¤³¤Î»þ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Þ¥¹ÁØ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÄã²¼¤Ê¤¤¤·ÔÌÂ»¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ë¤»¤èH¡õM¤Ë¤»¤èËèÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Áê¼êÂ¦¤¬·ù¤¬¤ë¤Î¤ËÌµÍý¤Ë¥³¥é¥Ü¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Áê¼êÂ¦¤âÁê±þ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÃ±½ã¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤ê¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÄã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥ÜÉÊ¤ò¡ÖÆþÌçÊÔ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¬¥ÁÀª¡×¤Ï¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤â·É±ó¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
¤³¤Î¤³¤È¤ÏÂ¾¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¶È³¦¤Ç¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤ÎÌµ¿Í¥¸¥à¡ÖchocoZAP¡Ê¤Á¤ç¤³¤¶¤Ã¤×¡Ë¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë²ñ°÷¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë100Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡·î³Û2980±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤È¤¤¤¦°Â¤µ¡¢¢Ìµ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¥Þ¥Ë¥¢ÁØ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é½é¿´¼Ô¤Ç¤â¿´ÍýÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥¸¥à¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥Á¶Ú¥È¥ìÀª¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤³¤¶¤Ã¤×¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¬¥ÁÀª¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡Ö¤Á¤ç¤³¤¶¤Ã¤×¡×¤Ë½é¿´¼Ô¤¬ÆþÌç¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ÅÍÍ¤â²Á³Ê¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÊª¤ò½é¿´¼Ô¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÄó¼¨¤·¤Æ¤â¹ØÆþ¤ä·ÀÌó¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶Ú¥È¥ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤½¤ÎÂ¾¼ñÌ£¤ÎÊ¬Ìî¤â¤¤¤«¤Ë²Á³Ê¤ä»ÅÍÍ¤ÇÆþÌç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Äã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¥³¥é¥Ü¤Ï¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤â¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÏÂ³¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï2004Ç¯¤«¤é¸ø¸À¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢2006Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2004Ç¯¤«¤é¿ô¤¨¤Æ20Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Äã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²½¤¬¥Þ¥¹ÁØ¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î20Ç¯´Ö¤Ç¥Þ¥¹ÁØ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÀÜ¤¹¤ë»ÑÀª¤â¿ïÊ¬¤ÈÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÂç¼êÄã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë·ÑÂ³¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬Âç¼êÄã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ËË¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¤Ê¤Î¤«
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥³¥é¥ÜÉÊ¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Äã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¤ËË°¤¤¬Íè¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿§¡¢ÊÁ¤ËÊÑ²½¤Î¤¢¤ë¥³¥é¥ÜÉÊ¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥³¥é¥ÜÉÊ¤ÏÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬¿ôÀé±ß¤Û¤É¹â¤¤Ê¬¡¢ÌÊ¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤â¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÃå¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆþÌçÊÔ¤È¤·¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÎÌÀ¸»º¡¦ÂçÎÌÈÎÇä¤ÎÄã²Á³Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤Ö¤ê¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
Æî ½¼¹À¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤ß¤Ä¤Ò¤í¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
Á¡°Ý¶È³¦¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¶È³¦¤òÃ´Åö¡£ËÂÀÓ¡¢»ºÃÏ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡¢¾®ÇäÅ¹¤ÈÀî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢»Ò¶¡Éþ¡¢À¸ÃÏ¾¦¤â·óÌ³¡£Âà¿¦¸å¡¢ÎÌÈÎÅ¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¹Êó¡¢»¨»ïÊÔ½¸¤ò·Ð¸³¤·¡¢»¨²ßÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌç³Ø¹»¹Êó¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£ ¸½ºß¡¢µ¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¹ÊóÂå¹Ô¶È¡¢¹Êó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡£
----------
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼ Æî ½¼¹À¡Ë