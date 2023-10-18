¡Ö¥«¥á¥à¥·ÂçÎÌÈ¯À¸¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë2023Ç¯¤ÎÆüËÜÎóÅç¡¡21¸©¤Ë¡ÖÃí°ÕÊó¡×È¯Îá¡¢2mm¤Î·ä´Ö¤«¤é¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤â
²È²°¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥µ¥®¥«¥á¥à¥·¤Î°ì¼ï¡Ê¼Ì¿¿¡¦AFP=»þ»ö¡Ë
¡¡2023Ç¯¤Î½©¡¢°½¤òÊü¤Ä¥«¥á¥à¥·Îà¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤ËÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÔÆâ¤Ë½»¤àËÜ»ïµ¼Ô¤Î¼«Âð¤Ë¤â¡¢¤ËÆÍÇ¡¡¢¥«¥á¥à¥·¡Ê¥Ä¥ä¥¢¥ª¥«¥á¥à¥·¡Ë¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï8·îËö¤Ë¡¢¡ÖÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢»³·Á¸©¡¢Ê¡Åç¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢Åçº¬¸©¡¢»³¸ý¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡×¤Î14¸©¤Ë¡Ö¥«¥á¥à¥·Ãí°ÕÊó¡×¤òÈ¯Îá¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö½©ÅÄ¸©¡¢µþÅÔ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢Ä»¼è¸©¡¢º´²ì¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢¹ç·×21¸©¤ËÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Åìµþ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö¥«¥á¥à¥·ÂçÎÌÈ¯À¸¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈï³²Êó¹ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ôº£Ç¯¥«¥á¥à¥·ÂçÎÌÈ¯À¸¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¡¢¡¢¤³¤ÎÎÌ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¡Õ
¡ÔºòÌë¤â¥«¥á¥à¥·ÂçÎÌÈ¯À¸¡£¤½¤·¤ÆÄ«¤Ë¤Ê¤ë¤È½¸ÃÄ¼«·è¡£ÉÔµ¤Ì£¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¥«¥á¥à¥·ÂçÎÌÈ¯À¸¤ËÈ¼¤¤¡¢ÌÖ¸Í¤ËÃî½ü¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢Ä«ÌÖ¸Í¤Î²¼¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¡£¡£¡Õ
¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì½ê¤â³¹Åô¤Î²¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆþ¸ýÉÕ¶á¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢Ãí°ÕÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÉÊ¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡Ö¥¯¥â¥Ø¥ê¥«¥á¥à¥·¡×¡Ö¥¤¥Í¥«¥á¥à¥·¡×¤Ê¤É¤Î¡ÖÈÃÅÀÊÆ¥«¥á¥à¥·Îà¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤é¤ÏË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÍ³²Æ°Êª¡×¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈÃÅÀÊÆ¥«¥á¥à¥·Îà¤Ï½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÈË¿£¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢½é²Æ¤«¤éµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿2023Ç¯¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤¬Áý¤¨¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¤¿¤¤ÂÎ¤Î¥«¥á¥à¥·¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2mmÄøÅÙ¤Î¤¹¤´Ö¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãí°ÕÊó¤Î½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤Ï¡¢¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£