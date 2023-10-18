¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤òÄóÁÊ¤Ø¡¡¹ñÆâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡¢ÎÁ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ç
¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤«¤é¤ÎÆþ¶â¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼è°úÀè¤Î¹ñÆâ½ÉÇñ»ÜÀßÂ¦¤¬»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¡¢½µÆâ¤Ë¤âÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥ÈÍøÍÑµÒ¤ÎÊ§¤Ã¤¿½ÉÇñÎÁ¶â¤¬»ÜÀßÂ¦¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¿ô¥«¹ñ¤Ç°ìÉô¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÆþ¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÄÊÌ¤Ë¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ÆÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÉÇñ»ÜÀßÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£ÇîÂÀÏºÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½½¿ô¿Í¤¬»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÁµá¶â³Û¤Ï1ÀéËü±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£