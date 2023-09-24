Ž¢¿Í¸ýÁý²ÃÎ¨ÆüËÜ°ìŽ£¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡ÄÀ¯ÉÜ¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈŽ¢°Û¼¡¸µŽ£¤ÊÌÀÀÐ»Ô¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀôË¼Êæ¡ØÆüËÜ¤¬ÌÇ¤Ó¤ëÁ°¤Ë ÌÀÀÐ¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ò¤é¤¯¹ñ²È¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µÄ²ñ¡¢´ûÆÀ¸¢±×¼Ô¡¢¿¦°÷¤ÎÈ¿È¯¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿
»ä¤ÏÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÌ¤Íè¡×¤ò³¹¤Å¤¯¤ê¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤¿¡¢¿ô¡¹¤Î»Ò°é¤Æ»Üºö¡£¤½¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È³¹¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¤Ä¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»Üºö¤ò¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤ÎÌµÎÁ²½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Î²þ³×¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½»»ÇÛÊ¬¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëµÄ²ñ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ä¤ò¿©¤¦ÆÃÄê¶È³¦¤Î´ûÆÀ¸¢±×¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò°é¤Æ»Ù±ç»Üºö¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¾å°Õ¼±¡×¡ÖÁ°Îã¼çµÁ¡×¡Ö²£ÊÂ¤Ó°Õ¼±¡×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤ÎÈ¿È¯¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¯¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»Ô¤Î¿Í»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅ¬»þÅ¬ºàÅ¬½ê¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÛÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤¿¿¦°÷¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ²»¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖË½¸À»ÔÄ¹¡×°·¤¤
¤½¤ó¤ÊÈ¿ÂÐÀªÎÏ¤Î°ìÉô¤¬»ä¤ÎÈ¯¸À¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢ÉÔÍø¤Ê¾ðÊó¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¥ê¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï¡ÖË½¸À»ÔÄ¹¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤âËÜ²»¤ò¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤Ï¸ý¤Ï°¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·úÁ°¤Î¶õµ¤¤Ë¤µ¤·¤Æµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤âýÍî(¤é¤¤¤é¤¯)¤ÊÀ³Ê¤Î»ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÍÌÌÁ¿²Î(¤½¤«)¤Î¾õ¶·¡¢È¿ÂÐÀªÎÏ¤¬µ¯¤³¤¹¸þ¤«¤¤É÷¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢¤«¤Ê¤ï¤ó¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â´öÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¸å¤í¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤È¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç½é¤È¤¤¤¦¾òÎã¤ò»ä¤ÏºßÇ¤12Ç¯´Ö¤Ç10°Ê¾å¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤ß¤Ê»ÔÌ±¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥à¥À¤ÊÍ½»»¤òºï¤ì¤Ð¡¢ºâ¸»¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë
ÌÀÀÐ»Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤Î5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½»Üºö¤ÏÌÀÀÐ»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÂçÀª¤ÎÊý¤«¤éÉ¾²Á¤È»¿Æ±¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô»Üºö¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ºâ¸»¤·¤«¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ï¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Ã±½ã¤Ë¤½¤¦Âª¤¨¤ëÊý¤â°ìÊý¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤ºâ¸»¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç»Üºö¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Í½»»¤Ë¤Ï¥à¥À¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò²¿³ä¤«¤Ç¤âºï¤Ã¤Æ¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀÀÐ»Ô¤Î»Ò¤É¤â´ØÏ¢Í½»»¤Ï»ä¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ë2010Ç¯ÅÙ¤Ï125²¯±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯ÅÙ¤Ï297²¯±ß¤È¡¢10Ç¯¤ÇÌó2.38ÇÜÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁý²ÃÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤Î¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡¢Ìó34²¯±ß¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤ò¡¢ÌÀÀÐ»ÔÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¸«¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ÌÀÀÐ»Ô¤¬Ç¯´Ö¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï¤¶¤Ã¤È2000²¯±ß¤Ç¤¹¡£¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤Ë¤«¤«¤ë»ÜºöÈñ¤ÎÌó34²¯±ß¤Ï2000²¯±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿1.7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£1.7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß¡Ê·î¼ý¥Ù¡¼¥¹¤Ç50Ëü±ß¡Ë¤Î²ÈÄí¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢·î¡¹¡¢²È·×¤«¤é»Ò¤É¤â¤Î¤ª·Î¸Å¤Ë8500±ßÇ±½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤Ë¤«¤«¤ëÍ½»»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥à¥À¤ÊÍ½»»¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èºï¤ë¤À¤±¤ÇÉâ¤¯¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ºâ¸»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»Üºö¤ÎÌµÎÁ²½¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Î²ÃÂ®¤Ö¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï200Ëü¿ÍÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸º¾¯¤òÂ³¤±¡¢2022Ç¯¤ÏÌó77Ëü¿Í¡¢½ÐÀ¸Î¨¤Ï1.26¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¸º¾¯¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¯ÉÜ¤Î¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì
»ä¤ÏÊÌ¤Ë¿Í¸ýÁýÏÀ¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¸ý¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ë»º¤á¤èÁý¤ä¤»¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»º¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë»º¤á¤Ê¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£º£¤Ï»º¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë»º¤á¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í´Ö¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯ËÄ¤é¤ß¡¢ËÜÅö¤Ë¹ñ¤ÏÌÇ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤Ï°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Îºâ¸»¤ò¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÁý³Û¤ä¾ÃÈñÀÇÁýÀÇ¤Ê¤É¤«¤éÇ±½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢²Ã¤¨¤Æ¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤òÇÑ»ß¤¹¤ë°Æ¤Þ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÁý³Û¤â¾ÃÈñÀÇÁýÀÇ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÇÑ»ß¤ÏµÕ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤à¤·¤í¾¯»Ò²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¹ñ¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤¬ÁýÀÇ¤â²¿¤â¤»¤º¤ËÌµÎÁ¤Î»Ò¤É¤â´ØÏ¢»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ¤âÍ½»»¤òÅ¬Àµ²½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤ï¤»¤Ð½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£3.5Ãû±ß¤È¸À¤ï¤º¡¢10Ãû±ß¤ÎÍ½»»¤òÁÈ¤à¤Ù¤·
¹ñ¤ÏËÉ±ÒÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯´Ö¤ÇÁí³Û43Ãû±ß¤È¸½¹Ô·×²è¤Î1.6ÇÜ¤ËÀÑ¤ßÁý¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¬ÌÏ¤Ï60Ãû±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉËÉ±ÒÈñ¤òÁý³Û¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤ëÍ»ö¡×¤È¼«¤é¸À¤¦¾¯»Ò²½¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ëº£¤¹¤°Í¥ÀèÅª¤Ë½ÅÅÀÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
ËÉ±Ò¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñ¤¬ÌÇ¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤â½»¤à¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ØÃÏ¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡¢¿Í¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢Í½»»¤ò¤Þ¤ï¤¹¤Î¤¬¸½¾õ¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤Ä¤Ê¤®¹ñºÄ¤Ç¤âÈ¯¹Ô¤·¤Æºâ¸»³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢3.5Ãû±ß¤ÎÍ½»»µ¬ÌÏ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤«¤é¤¤¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢3.5Ãû±ß¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¯¤Ê²á¤®¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Ë°Â¿´¤òÍ¿¤¨¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÆâÍÆ¤âÍ½»»¤âÈéÆù¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¤Ç¤¹¡£
°ìµ¤¤Ë10Ãû±ß¤ÎÍ½»»¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÌµ½þ²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ò·àÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ºäÆ»¤òÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÀ¸Î¨¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²óÉü¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¹âÅù¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤¬ÏÅ¤¦ÉôÊ¬¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬ÏÅ¤¦ÉôÊ¬¡×¤ÎÈñÍÑÉéÃ´³ä¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£³Æ¹ñ¤Ï¤ª¤ª¤è¤½7ÂÐ3¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤Û¤Ü3ÂÐ7¡£ÆüËÜ¤¬²¤½£ÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¶¯¤¤°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ»Üºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£»Ò°é¤Æ»Üºö¤ÇÁ´À¤Âå¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö»Ò°é¤Æ»Üºö¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃ±¤Ê¤ë»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÌµÎÁ²½»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¤ÎÌµÎÁ²½À¯ºö¡×¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¤¤ï¤á¤ÆÍ¸ú¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌÀÀÐ»Ô¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÁØ¤ò¤Ï¤¸¤áÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿Í¸ý¤¬10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý¤¨¡¢½ÐÀ¸Î¨¤â¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÇ¼ýÁý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢³¹¤Î¾¦Å¹³¹¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¡¢°Ü½»¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â»Üºö¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³¹¤Ë½»¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÃ±°Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âÆ±¤¸¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯4·î¤Î¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡×¤ÎÈ¯Â¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯»Ò°é¤Æ»Ù±ç»Üºö¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤«¤«¤ëÍÜ°éÈñ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤3000Ëü¡Á5000Ëü±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¸³¶ÄÂ¶â¤Ï¤ª¤è¤½2¡Á3²¯±ß¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç»Üºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤¬·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¥«¥é¥¯¥ê
¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤ÎÌµÎÁ²½»Üºö¤¬¤¤ï¤á¤ÆÍ¸ú¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤â¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤äÌÀÀÐ»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤Î»Ò°é¤Æ5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤Î5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡Û
¡¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡Ë»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ¤ÎÌµÎÁ²½¡Ä¡ÄÌôÂå¤âÌµÎÁ¡£»Ô³°¤ÎÉÂ±¡¤âÌµÎÁ¡£ÉÂ±¡ÂåÌµÎÁ¡£
¢¡ÊÂè2»Ò°Ê¹ß¤Î¡ËÊÝ°éÎÁ¤Î´°Á´ÌµÎÁ²½¡Ä¡Ä·»Äï¤ÎÇ¯Îð¤â´Ø·¸¤Ê¤·¡ª¡¡ÊÝ°é½ê¡¦ÍÄÃÕ±à¡¡»Ô³°¤Î»ÜÀß¤âOK¡£¿Æ¤Î¼ýÆþ¤â´Ø·¸¤Ê¤·¡ª
£¤ª¤à¤ÄÄê´üÊØ¡Ä¡Ä»Ô¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¸«¼é¤ê»Ù±ç°÷¡ÊÇÛÃ£°÷¡Ë¤¬¡¢Ëè·î¤ª¤à¤Ä¤ä»Ò°é¤ÆÍÑÉÊ¤ò²ÈÄí¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¡£
¤Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¤¬Ìµ½þ¡Ä¡ÄÃæ³Ë»Ô°Ê¾å¤ÇÁ´¹ñ½é¡£
¥¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÆþ¾ìÎÁÌµÎÁ¡Ä¡ÄÅ·Ê¸²Ê³Ø´Û¡¢Ê¸²½ÇîÊª´Û¡¢ÌÀÀÐ³¤ÉÍ¥×¡¼¥ë¡¢¿Æ»Ò¸òÎ®¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥Ï¥ì¥Ï¥ì¡×¤Ê¤É¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤¬ÌµÎÁ¡£
¢£Ãæ´ÖÁØ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¿Í¸ýÁý²ÃÎ¨1°Ì¤Ë
¤³¤ì¤é¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤Î¼Â»Ü¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç»Üºö¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Î½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÍýÇ°¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤Ï»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡ÖÃÏ°è·ÐºÑ¤ÏÃæ´ÖÁØ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤ï¤ê½Ð¤¹¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½êÆÀÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ´ÖÁØ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌÀÀÐ»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý¤¨Â³¤±¡¢2020Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ë»Ô¡Ê¿Í¸ý20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¡Ë¤Î¤¦¤Á¿Í¸ýÁý²ÃÎ¨1°Ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÀÐ»Ô¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¡ÖÃæ´ÖÁØ¡Ê¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃæ¤Î¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖºâÀ¯¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö»Ô¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¡×¤Ï´Ö°ã¤¤
¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÃæ´ÖÁØ¤¬¡¢¸Í·ú¤Æ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤ÆÌÀÀÐ»Ô¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£Ãæ´ÖÁØÀ¤ÂÓ¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¼ýÆþ¸»¤¬2¤Ä¤¢¤ë¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥«¥à¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡Ö¥À¥Ö¥ëÇ¼ÀÇ¼ÔÀ¤ÂÓ¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ´ÖÁØÀ¤ÂÓ¤Ï¶µ°é¤Ë¤âÇ®¿´¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤¬¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤â¤Þ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÌÀÀÐ»Ô¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌµÎÁ²½¤Ë½êÆÀÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÁØ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤È»Ô¤ÎºâÀ¯¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤ÏÇ¼ÀÇ¼Ô¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î°ìÉô¤ò¤ªÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ô¤¬Â»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤¬»Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤ÉÀß¤±¤º¡¢Ãæ´ÖÁØ¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬»Ô¤ÎºâÀ¯¤â½á¤¤¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀ©¸Â¤Ë¤è¤êÃæ´ÖÁØ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë»Üºö¤³¤½¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾¯»Ò²½¤äÃÏ°è¤Î¿êÂà¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
Àô Ë¼Êæ¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤Õ¤µ¤Û¡Ë
Á°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹
1963Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¡£NHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÈºáÈï³²¼ÔÅù´ðËÜË¡¤ä¹âÎð¼ÔµÔÂÔËÉ»ßË¡¤Ê¤É¤ÎÎ©Ë¡²½¤òÃ´Åö¡£2011Ç¯¤ËÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÃ¤Ë¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¼Ò²ñ¤ÎÊÑ¤¨Êý¡Ù¡Ê¥é¥¤¥Ä¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Á¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡ÊÌÀÀÐ½ñÅ¹¡Ë¤Û¤«¡£
----------
¡ÊÁ°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹ Àô Ë¼Êæ¡Ë