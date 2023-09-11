¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¡ÖÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¡×È¯¸À¤ÎÇÈÌæ¡¡ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤Îà½øÎóá»ØÅ¦
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Îò»ËÅª°µ¾¡·à¤ò¾þ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£²¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Îà¤Þ¤µ¤«á¤Î¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥É¥¤¥ÄÀï¡Ê¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤Ç£´¡½£±¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¡£²÷µó¤ËÊ¨¤¯Ãæ¡¢º£µ¨Àä¹¥Ä´¤Îµ×ÊÝ¤¬ÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¶¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤Î¡Ö½øÎó¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤µ¤¬À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Á°È¾£±£±Ê¬¤Ë£Æ£×°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤ÎÊ¬¤Ë£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÎÈ¿·â¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢£´£µÊ¬¤Ë£Æ£×ÀõÌîÂóËá¡Ê¥Ü¡¼¥Õ¥à¡Ë¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£Í£ÆÅÄÃæÊË¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¤ÈÏ¢ÃÆ¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¡£¶¯¹ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÅÜ¤È¤¦¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÎò»ËÅª¤Ê°µ¾¡¡£¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤ËÂ³¤¯¥É¥¤¥ÄÀï¾¡Íø¤Ç¡¢£×ÇÕÍ¥¾¡·Ð¸³¹ñ¤«¤éÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬Áê¼ê¤ÎÀï¤¤¤ò¤è¤êÆñ¤·¤¯¤µ¤»¤ë»î¹ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¡×¤È²÷¾¡¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢²÷µó¤Î°ìÊý¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬µ×ÊÝ¤Î¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£´¡½£²¡½£³¡½£±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢£²ÎóÌÜ¤Ë¤Ï£Í£Æ»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥é¥Ä¥£¥ª¡Ë¡¢°ËÅì¤¬ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æµ×ÊÝ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£³£°Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ÀõÌî¤ÈÅÄÃæ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îµ×ÊÝ¤Ï³«Ëë¤«¤é£´»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë£³ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¡£»î¹çÁ°Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏËÍ»Ë¾å¡¢²áµîºÇ¹â¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃæ¿´¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥Èµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£µ×ÊÝ¤â»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËËÍ¤Ï£±£°£°¡ó¡ÊÀèÈ¯¤Ç¡Ë½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼µ×ÊÝ¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö¿¹ÊÝ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿½øÎó¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½øÎó¤ò½Å»ë¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤Î½øÎó¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µ×ÊÝ¤âÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢»°ãø¡¢°ËÅì¡¢³ùÅÄ¤è¤ê¤Ï²¼¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¡£µ×ÊÝ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¥Ù¥ó¥ÁÉ¾²Áá¤¬¼Â¾ð¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¸åÈ¾¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ê¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¿®Íê¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤Èº£¸å¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¡£µ×ÊÝ¤â¡ÖËÍ¤Î¼«¿®¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²á¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¼ÂÎÏ¤¬¡Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï£±£²Æü¤Î¥È¥ë¥³Àï¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥²¥ó¥¯¡Ë¤ØÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¶þ¿«¤Î¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤«¤é»êÊõ¤¬µÕ½±¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£