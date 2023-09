2013年のヒット曲『ブラード・ラインズ〜今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪』で知られる米歌手ロビン・シック(46)が、泥酔した状態でバーから出てくるところをキャッチされた。ロビンは婚約者でモデルのエイプリル・ラブ・ギアリー(28)と一緒だったが、酔い過ぎたため彼女に叱責されていた。しかしロビンは懲りない様子で、嫌がるエイプリルを羽交い絞めにし、カメラに向かって微笑んでいた。

ロビン・シックが現地時間7日の夜、米カリフォルニア州ウェスト・ハリウッドにあるセレブ御用達の高級カクテルラウンジ「The Fleur Room」から出てくるところを激写された。

米メディア『TMZ』が掲載した動画には、ロビンが婚約者のエイプリル・ラブ・ギアリーと店の外で車を待っている様子が映されている。

ロビンはエイプリルと歩道で寄り添っているが、しばらくすると再びラウンジに戻ろうとしたようで、入り口に向かって歩き出した。

するとエイプリルが「分かったわ。さよなら、ロビン!」と叫ぶ声が聞こえた。ロビンはエントランス近くまで来たものの泥酔している様子で、警備員がロープを外すと植樹の間に向かってよろけてしまった。

ロビンは警備員に助けられるも、エイプリルが駆けつけて「ああ、恥ずかしい。本当に恥ずかしいわ」と言いながらロビンの腕を引っ張り、一緒に歩道へと戻っていった。

エイプリルは警備員に「彼を中に入れないで」と伝えると、ロビンの顔を見て「このお馬鹿さんは、本当に酔っぱらっているんだから!」と叱りつけたのだ。

その後、歩道に戻ると、ロビンはエイプリルから「酔い過ぎなのよ! 恥ずかしいじゃない!」と叱責され、しばらくの間お説教を受けていた。

しかし泥酔しているロビンは全く懲りない様子で、嫌がって逃げるエイプリルの身体に抱きついたのだ。彼女はパパラッチ達に向けて「私が掴まれているところを写真に撮るのよ!」と叫んでいた。

ロビンは執拗にエイプリルに抱きつこうとしており、彼女が「止めなさい! 放っておいて!」と言うも、全く聞き入れない様子だ。

やがて黒いSUVが到着すると、ロビンが後ろからエイプリルを羽交い絞めにした。エイプリルは車に乗ろうともがき続けていたが、ロビンはカメラに向かって微笑むなどその場を楽しんでいる様子だ。

ロビンはエイプリルを羽交い絞めにしたまま車両の後部座席に押し込むと、自分も隣の席に乗り、そこで映像が終わっている。

ロビンは2014年に当時妻だった女優ポーラ・パットンと破局後、エイプリルと出会った。2015年3月にはロビンとポーラが正式に離婚。その2か月後に開催された「カンヌ国際映画祭」で、ロビンとエイプリルがカップルとして公の場に現れた。

その後、2人は順調に交際を続け、2018年2月に第1子となる娘ミア・ラブ・シック(Mia Love Thicke、5)ちゃんが誕生。同年8月には第2子妊娠を発表し、2人はクリスマスイブに晴れて婚約した。

そして2019年2月に娘ローラ・アラン・シック(Lola Alain Thicke、4)ちゃんが、2020年12月に息子ルカ・パトリック・シック(Luca Patrick Thicke、2)君が誕生した。

ロビンは元妻ポーラとの間に息子ジュリアン君(13)をもうけており、合わせて4人の子供達がいる。

画像は2〜5枚目は『Robin Thicke 2023年5月12日付Instagram「Pretty and pink!」、2023年5月14日付Instagram「Happy Mothers Day to the sexiest, funniest most charming Mommy in the world!」、2023年8月25日付Instagram「The goods!!!」、2023年4月6日付Instagram「Happy 13th birthday, Julian Fuego Thicke!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)