¤³¤ÎÍ¹ÊØÇÛÃ£°÷¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿´é¡Ä¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç°Õ³°¤Ê¡È·Ý¿ÍÌò¼Ô¡É¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¡¡±£¤ì¥¥ã¥é¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤â»Ä¤ê1¥«·î¡£»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¦À¤ÂÓ¡Ë¤Ï½é²ó16¡¦1¡ó¤ÈÄã¶õ¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î25Æü¤Ë¤ÏÈÖÁÈºÇ¹â¤Î18¡¦5¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È·Ý¿ÍÌò¼Ô¡É¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ª¡¡»ý¤Á¥Í¥¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ö·Ý¿ÍÌò¼Ô¡×¤â
¡¡¤¤¤Þ¤ä·Ý¿Í¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì±Êü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê19Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤ä¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡Ê21Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î·Ý¿ÍÌò¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤Î¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤ÏÂçºåÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¤ä»³¸ýÃÒ½¼¡¢¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡Ê¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡Ë¡¢¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡Ê¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡Ë¡¢Àõ±Û¥´¥¨¡Ê¥¶¡¦¥×¥é¥ó9¡Ë¡¢À¾¿¹ÍÎ°ì¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢¾¾Èø¸ñÂÀÏº¡Ê¥è¥ó¥´¥Ó¥ó¥´¡Ë¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶äÉÓ¤Ê¤É9¿Í¤Î·Ý¿ÍÌò¼Ô¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢»³¸ý¤È¤¯¤ï¤Ð¤¿¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ê¡¸¶ÍÚ¤Î¼Â²È¤ÎÎÙ¤Ç¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤ò·Ð±Ä¤·¡¢Ê¡¸¶¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ëÀÖÁ¿±ÒÆó¤ÏÈà¤é¤ÎÂ©»Ò¡£ËôµÈ¤Ï²Î¿Í¤Ë¤Ê¤ëÀÖÁ¿¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢·è¤·¤Æ¥Á¥ç¥¤Ìò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç¤Î·Ý¿ÍÌò¼Ô¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿·Ý¿ÍÌò¼Ô¤Ï5¿Í¤È¡¢¤à¤·¤í¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤Ïµ¯ÍÑË¡¤Ë°Õ³°À¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Î±éµ»¤Ë¤âÏÃÂêÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç·Ý¿ÍÌò¼Ô¤¬³èÌö¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼çÌò¤ÎËêÌîËüÂÀÏº¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤¬ÅÚº´¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤Ê¡Á¤Ë¤£¡Á!?¡×
¡¡¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¿¢Êª³Ø¶µ¼¼¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿º£Ìî¹À´î¡Ê44¡Ë¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Ç¤Ï¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¡Ê18Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¡£ÆüÍË·à¾ì¡Ø²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ç¤ÏÄÑÀ½ºî½ê¤Î·ÐÍýÉô·¸Ä¹¤ò±é¤¸¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡ÁÌ¾ÏÆÌò¤Î¿¹¤Î100Æü´Ö¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤äÌ¾ÏÆÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ï¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢3ÂåÌÜ¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤Ï¡È¥¥â¥¥ã¥é¡É¡ÈÉÔµ¤Ì£¥¥ã¥é¡É¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¾Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÊý¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç15Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¡£¥Ô¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂç´îÍø¤Ê¤É¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¡¤ÎÆ¬¤¬±ú¤ó¤ÀÆÃÄ§Åª¤Ê´é¤Ï¡¢¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤È¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç¤Îº£Ìî¤Ï¡¢ËüÂÀÏº¤Ë¤Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆñÌò¤ò±é¤¸¡¢Âç³Ø¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ5·î22Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìÂç¿¦°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡£¤Î¾®Ìî¤Þ¤¸¤á¡Ê46¡Ë¡£
¡Ö¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç·Ý¿ÍÌò¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÌß¤Ä¤¥Í¥¿¤Ç¤Ï¡Ø¤Ê¤¡¡Á¤Ë¤£¡Á!?¡¡¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê!!¡Ù¤Î·è¤áÂæ»ì¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¾®Ìî¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¡¢¿ÀÌÚ¤¬¡Ø¤Ê¡Á¤Ë¤£¡Á!?¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿ÀÌÚ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾®Ìî¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜÊª¤Î¤Ê¤¹¤Ó
¡¡8·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤Î¹âÌÚ¿¸ºÈ¡Ê43¡Ë¤¬Í¹ÊØÇÛÃ£°÷¤ÎÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡Ö¼«¿È¤Î¥é¥Ã¥×¥Í¥¿¡Ø¥Ê¥Ê¥Ê¥Ê¡Á¥Ê¥Ê¥Ê¥Ê¡Á¡Ù¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¸½¤ì¤ë¤È¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ËêÌî¤µ¤ó¡£Í¹ÊØ¤Ç¤¹¡Ù¤È¿ÀÌÚ¤Ë¼êÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÙÊªÇÛÃ£°÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¿Ê¤Ì¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¡È·ü¾ÞÀ¸³è¡É¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¹¤Ó¡Ê48¡Ë¤À¡£
¡ÖºÎ¼è¤·¤¿¿¢Êª¤ÎÂç²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤ëÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡È·ü¾ÞÀ¸³è¡É¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤â¼è¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¡¢Í·¤Ó¿´¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÌÚ¤¬ÀÐÈÇ°õºþ¤ò³Ø¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°õºþ½ê¤Î³¨»Õ¡¦²Ï°æ¹îÉ×¤Î´é¤¬¤Ê¤¹¤Ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¤Ê¤¹¤Ó¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËËÜÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Øº£ÅÙ¤ÏËÜÊª¤Î¤Ê¤¹¤Ó¡Ù¤ÈºÆ¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡NHK¤ÏÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ8·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡ÖÂç¶¶¾´¡×¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Ìò¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìò¤É¤³¤í¤ÏµÜß·¥¨¥Þ¤¬½÷¾¤òÌ³¤á¤ëÎÁÄâ¤ÎÎÁÍý¿Í¡£¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¡¢Íç·Ý¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¥é100¡ó¡Ê49¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÍç·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¤Î¾®Ìî¤é¤Ï¥Á¥ç¥¤Ìò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Å¤¯¤êÀè¹Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ±£¤ì¥¥ã¥é¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢·Ý¿ÍÌò¼Ô¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿±é½Ð¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¿·¤·¤¤·Ý¿ÍÌò¼Ô¤Î»È¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºßÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»Ä¤ê1¥«·î¡¢¤É¤ó¤Ê·Ý¿ÍÌò¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¡£
¡Ö¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¤Î·Ý¿ÍÌò¼Ô¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»ëÄ°Î¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ì¤À¤±Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍ·¤Ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô