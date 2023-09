米カリフォルニア州ロサンゼルス郡のショッピングセンターで、強盗グループがイヴ・サンローランの店舗を急襲し、店内からバッグなど商品を掴み取れるだけ掴んで、白昼堂々と逃走するという衝撃的な事件が目撃、撮影された。ロサンゼルス周辺では、同様の“フラッシュモブ強盗”が相次いでおり、関連性も含め捜査していると、地元紙『Los Angeles Times』などが伝えた。

現地時間8月8日午後4時50分頃、ロサンゼルス近郊のグレンデールにある複合施設「アメリカーナ・アット・ブランド(The Americana at Brand)」で強盗事件が発生した。この複合施設では、高級ブランド店やレストランのほか、高級居住区画も併設されている。

報道によると、少なくとも30人の強盗がイヴ・サンローランの店舗に押し入り、衣類やその他の商品を盗んだ後に徒歩で逃走し、離れた場所に停めていた多数の車に乗ってその場から立ち去ったという。

店舗の外に居合わせた人物(TikTokユーザー名「tinadabbles」さん)が投稿した動画には、黒やグレーのパーカーを着用した複数人が、手にいくつものバッグや服を抱えながら次から次へと店の外に出て走り去っていく姿が映されている。ガラス戸の内側では、通報中とみられる店のスタッフの姿のほか、空っぽになった陳列棚が見える。

グレンデール警察の巡査部長ビクター・ジャクソン氏(Sgt. Victor Jackson)は声明で、フラッシュモブ強盗とは組織化された大規模な集団が同時に店舗に突入し、スタッフを圧倒して店を占拠する行為で、容疑者らは多くの商品を奪えるだけ奪い取って徒歩で逃走後、複数の車両で逃走したと述べた。捜査は進行中であるが、被害総額は30万ドル(約4,360万円)と試算されている。

この1週間ほど前の7月31日には、ビバリーヒルズ近くのショッピングセンター「ウエストフィールド・センチュリーシティ(Westfield Century City)」内のグッチの店舗で同様の強盗事件が発生していた。また8月12日には、ロサンゼルス市北部のカノガパークにある「ウエストフィールド・トパンガ・モール(Westfield Topanga Mall)」内の大手百貨店・ノードストロームでも、非常サイレンがけたたましく鳴るなか、大人数のグループが陳列ケースを破壊して商品を掴んで出ていくシーンが他の買い物客によって撮影された。

16日には、ロサンゼルスの南にあるオレンジ郡コスタ・メサの「South Coast Plaza」のグッチの店舗でも被害推定額10万ドル相当(約1,450万円)のフラッシュモブ強盗が発生したほか、ロサンゼルス周辺の高級ブランド店を中心にフラッシュモブ強盗が多発している。

8月13日に起きた強盗では、複数の若い男が東ロサンゼルスのウィッティア通り(Whittier Boulevard)にあるナイキの店舗に侵入し、大きな黒いゴミ袋にスニーカーをいくつも詰め、カメラを向けられても顔も隠さず平然と出ていったという。

ロサンゼルス郡は17日、小売業者を狙ったフラッシュモブ型窃盗事件の増加を阻止するため、対策本部を設置したことを発表。ロサンゼルス市警、ロサンゼルス郡保安官事務所、カリフォルニア・ハイウェイ・パトロール、グレンデール、ビバリーヒルズ、バーバンク、サンタモニカの警察、連邦捜査局および連邦保安局の捜査官、市および郡の検察官、州検事総長が参加している。

8月31日までに、ティーンエイジャーを含む11人の容疑者が逮捕されており、彼らは一連の強盗事件のいくつかに関与していると見られ、引き続き捜査を進めている。

画像は『FOX 11 Los Angeles 2023年8月8日付「Brazen mob ransacks YSL store at Americana in Glendale」』『KTLA 2023年8月14日付「Video captures mob of robbers swarming Nordstrom in Topanga mall」(TNLA)』『New York Post 2023年8月21日付「Arrests made in brazen LA Nike store flash-mob heist after crackdown」(Citizen App)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)