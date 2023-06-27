ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê26¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡ª ¶Ã°Û¤Î¡Ö6·î11ËÜ¡×¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¤ËÎ¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÆó´§²¦ ¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹2-1¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê6·î26Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö£³ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥í¥Ð¡¼¥ÈJr.¤ËÂ³¤3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë26¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¡£136¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÈÆ±»þ¤Ë4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë53ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÂçÃ«¤Ï62ÂÇÅÀ¤È¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¤ËÎ¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÇÆó´§²¦¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢136¥á¡¼¥È¥ëÆÃÂç26¹æ
¡¡¤¤Î¤¦Å¨ÃÏ¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÆÀÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.297¤È¤·¤¿ÂçÃ«¡£ËÜÎÝÂÇ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¤â61ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÇÆ²¡¹¤ÎÆó´§²¦¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü¤Î¡È28°ÂÂÇ25ÆÀÅÀ¡É²÷¾¡¤ÎÀª¤¤¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÀËÇÔ¤ÇÏ¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨80»î¹çÌÜ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿26¹æ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó162»î¹ç´¹»»¤Ë¤·¤Æ52.7ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤Ç2021Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿46ËÜ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¡£¤Þ¤¿6·î¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬ÂÇÎ¨.364¡¢OPS1.282¤È¹¥Ä´¤ÎÂçÃ«¤ÏºòÆü»þÅÀ¤Ç61ÂÇÅÀ¡£ÂÇÅÀ¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ1°Ì¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë60ÂÇÅÀ¤ÇÂçÃ«¤òÄÉ¤¦ÄÉ¤¦¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¤È¤ÎÁè¤¤¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤ë¤¬¡¢Æó´§²¦¡¢¤µ¤é¤ËÂÇÎ¨¤â´Þ¤á¤¿»°´§²¦¤òÁÀ¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
º£µ¨¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤â¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹¥Ä´¤À¡£PO¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Þ¤À»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçÃ«¤Î³èÌö¤¬2014Ç¯°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥àµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈá´ê¤òÃ£À®¤¹¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¤¤ç¤¦¤ÎÂçÃ«¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï9²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢Ï¢ÇÔ¤òÁË»ß¤ÇÃù¶â¤ò6¤È¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë