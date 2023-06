世界で初めて国立公園として認定され、今年3月1日で151年の歴史を迎えたアメリカの「イエローストーン国立公園」。温泉や間欠泉、手つかずの自然、そしてバッファローやバイソン(アメリカバイソン)などの野生動物が見られるとあって観光客に人気だが、最近は観光客のマナー違反が問題になっている。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

Instagramのユーザー名「TouronsOfYellowstone、以下ツーロンズ」に投稿された動画がここ数日、ネットを騒がせている。これは観光客を意味する「ツーリスト(Tourist)」と愚か者を意味する「モーロン(Moron)」を組み合わせ、イエローストーン国立公園内の“愚かな観光客(ツーロンズ・Tourons)”を表すもので、次のような説明がある。

「私はイエローストーン国立公園と(イエローストーン国立公園の南に位置する)グランドティトン国立公園で時間を過ごすことがあるが、人々の愚かさには常に驚かされる。これは『してはいけないこと』を集めたものだ!」

そんな動画の中で最近、人々を特に唖然とさせたのは、木道脇のバイソンのすぐそばで写真撮影をする女性観光客で、バイソンの頭の上に左手をかざしているのが見て取れる。カメラを構えていたのは一緒に来ていた女性で、1メートルほど離れた場所にほかの3人と立っている。

しかしその直後、それまで草を食べていたバイソンが手を伸ばした女性に突然頭突きし、女性は恐怖で声をあげ、木道から飛び降りた。女性がパニック状態なのは一目瞭然で、息は荒く、足がもつれてしまっている。

なおこの動画はもともとラス・ビョルンさん(Russ Bjorn)が投稿したもので、5月22日に「ツーロンズ」でシェアされると、これまでの再生回数が560万回を超えた。

幸いなことにバイソンはそれ以上の攻撃を行わなかったようだが、この女性には「愚か過ぎる」「こんな行動をする人には重罪を科すべき」「なぜかいつもアジア人…」「いっそのこと観光客を立ち入り禁止にしてしまえば?」「バイソンに殺されなくて良かったよ」「バイソンを撫でようとしたの?」「バイソンはペットではない」「全く信じ難い行動」「愚か者には何を言ってもダメだね」といったコメントが寄せられた。

同公園では、観光客に「バイソンから少なくとも25ヤード(約23メートル)は離れるように」と注意を呼びかけているものの、“愚かな観光客”は後を絶たず、この投稿から数日後には、バイソンが目の前に迫りながらもカメラを回し続ける初老の男性の姿が捉えられていた。

動画には「このバイソンが若い個体だったから幸運だった。成熟したオスであれば、この男性は地の果てまで飛ばされていただろう。それにバイソンがメスだとしても、尻を蹴っていただろうね…。こんなに近くで撮影する理由が見つからない。バイソンの鼻の中まで撮影する必要なんてないだろう」と怒りの言葉が添えられており、バイソンとの距離を置くように改めて注意した。

さらにその翌日、今度は公園内のビスケット・ベイスンで撮影された、バイソンと自撮りする女性の動画が投稿され、“愚かな観光客の女王”と揶揄されて拡散した。

動画には「女性はバイソンの鼻先に立ち、バイソンを撫でようとするなど明らかに行き過ぎの行為を繰り返した。人々が離れるように注意したにもかかわらず、その場で10分間もポーズを取り続けた」と説明があり、人々は次のように怒りを爆発させた。

「この女性は自分に酔っているのか、危険性を全く理解していない。」

「バイソンにとってこの女は、ハエと同じような存在で、脅威ではなかっただけ。それにしても呆れるね。」

「バイソンの恐ろしさを全く分かっていない。リスペクトの欠片もない。痛い目に遭うべきだった。」

「彼女が襲われても、かわいそうだと思う人はいないだろうね。」

「『彼女が宙に舞うのを見たい』と思ってしまったよ!」

なお「ツーロンズ」では、ここ10日足らずで起きた5つの愚行を紹介しており、観光客の男の軽率な行動で生後間もないバイソンが安楽死させられたニュースも掲載していた。この男は5月20日夜、群れから離れ、川を渡れずにいたバイソンの子を川から道路に引き上げており、この個体は群れに戻ることができなくなってしまったという。

ちなみにバイソンは、アメリカではバッファローとも呼ばれ、短い角が生えた巨大な頭とたくましい肩の筋肉を持つ。体重は大きいオスでは900キロ超、体長は380センチ、肩高は180センチにも達し、足は速く、時速60キロを超えるスピードで走ることもあるそうだ。

科学ニュースサイト『Live Science』によると、昨年5月から7月には少なくとも3人がバイソンに襲われて負傷したそうで、「ツーロンズ」は5月30日にこう記していた。

「この調子でいくと、人間が宙を舞うのも時間の問題だろうね!」

