¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬£²ºÐÇ¯²¼¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È£³·î¤Ë¶ËÈëÆþÀÒ¡¡½êÂ°¤Î¥Û¥ê¥×¥í¤âÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿
à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¯¥¤¡¼¥óá¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë£²ºÐÇ¯²¼¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤È¶ËÈëÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢ÁÐÊý¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾®Åç¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×¤òº£Ç¯£²·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö£²·îËöÆü¤ÇÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬¡¢¾®Åç¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö£È£á£â£é£ô£á£ô¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë£²ºÐÇ¯²¼¤ÎËÌÂ¼¸ùÂÀ»á¤È£³·î¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¸½ºß¡¢ËÌÂ¼»á¤Ï¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤ò¼ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¼ã¼ê¼Â¶È²È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×¤Ë¡¢ËÌÂ¼»á¤È¤Î·ëº§¤Î»ö¼Â¤ä·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡Ö£²·îËöÆü¤ÇÂà¼Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£¤Ê¤ª¡¢»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï£±£µÆü¸á¸å£¶»þ¸½ºß¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï¹â¹»£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£±£µºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Î¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë£²£°£²£³Ç¯¤«¤éÃæ¹ñ¤ØÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£