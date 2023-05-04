¡Úº£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥×¥í¤Îµ»¡ÛË»¤·¤¤¿Í¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤À¤±¤ÇOK¡ª¡Ö¥â¥Î¤ò¸º¤é¤µ¤º¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¥³¥Ä¡×
¥³¥Ä¡²È¤ËÍ¾Ê¬¤Ê¥â¥Î¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤
Éô²°¤¬ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥â¥Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤òÁªÊÌ¤·¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é²È¤ÎÃæ¤ËÍ¾Ê¬¤Ê¥â¥Î¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎã¡Û
¡¦DM¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿¥Á¥é¥·
¡¦¤¢¤È¡»±ß¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡¢¡»¡ó¥ª¥Õ¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ´¶¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÇã¤Ã¤¿¥â¥Î
¡¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Þ¥±
¡¦¤ª²Û»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¢¤ä»æÂÞ
¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼
¡¦²¿¤È¤Ê¤¯ºî¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É
ÉáÃÊ¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤äËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¥â¥Î¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²È¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥â¥Î¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼êÊü¤¹¿´¤¬¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ÃÌ×ÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤É¤â¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¿ô¤äÈÏ°Ï¤ò·è¤á¤Æ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
Çã¤¤Êª¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤òºî¤ê¡¢Í½¤áÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥â¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
²È¤ËÆþ¤ì¤ë¥â¥Î¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤ËÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤â¸º¤ê¡¢Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¢¥â¥Î¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÃÖ¤¯¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë
Éô²°¤¬ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¸¶°ø¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥â¥Î¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Ìá¤·¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤Î¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢»þ·×¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÎà¡¢Í¹ÊØÊª¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤Ï¡¢µ¢Âð¸å¤Ä¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¥â¥Î¤¬ÅÀ¡¹¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë¥â¥Î¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¥«¥´¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÎã¡Û
¾²¤ä¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Á¤ç¤¤ÃÖ¤¤·¤¬¤Á¤Ê»¨»ï¤äËÜ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂç¤¤á¤Î¥«¥´¤òÍÑ°Õ¡£¥í¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤äºÙ¡¹¤È¤·¤¿¥â¥Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÎã¡Û
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥Á¥§¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Í¹ÊØÊª¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤ò°ì»þÅª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤ÎÊÝ´É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»þ·×¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¾ì½ê¤Ë¥±¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢°ì¤«½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä£°ìÆü5Ê¬¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆü¡¹¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤ÇË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉô²°¤Ï»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¡£
»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¡¢Í¾·×¤ËÊÒÉÕ¤±¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö°ìÆü5Ê¬¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»þ´Ö¤ÏÆÃ¤Ë»ØÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¤Î5Ê¬´Ö¤Ê¤ÉËèÆüÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë½¬´·¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¡¢»¶¤é¤«¤ê¤Å¤é¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢»¶¤é¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥³¥Ä¢¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¤ì¤Ð¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ÇÌÜ³Ð¤á¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯°ìÆü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ë»¤·¤¤¿Í¤³¤½¡¢¥Þ¥¹¥È¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¤ò²¡¤µ¤¨¤è¤¦¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥â¥Î¤ò¸º¤é¤µ¤º¤ËÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆüË»¤·¤¯¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥È¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥â¥Î¤òÁªÊÌ¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¡¢¼ýÇ¼¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡Ä¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ù¤ÇË»¤·¤¤¤È¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤Ï¡¢Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ëºÇÄã¸Â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤ÇÉô²°¤¬ÊÒÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢º£²È¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢ËÜµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£