4·î22Æü¤Ï¡Ö¤è¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¡¡¤¨¤Ã¡©11·î22Æü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿
¡¡4·î22Æü¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¤É×ÉØ¡×¤ÎÆü¡£
¡¡1989Ç¯11·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ1994Ç¯¤¬¡Ö¹ñºÝ²ÈÂ²Ç¯¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¡Ö¤è¡Ê4¡Ë¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡Ê22¡Ë¡×¤Î¸ìÏ¤¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆµÇ°Æü¤ËÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¤è¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ï11·î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤Äµ¿Ìä¤¬¡£¡Ö¤¿¤·¤«¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ã¤Æ11·î22Æü¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤âÀµ²ò¡£²¿¤Ê¤éÍâÆü¤Î11·î23Æü¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ºÊ¤ÎÆü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢2·î2Æü¤â¡ÖÉ×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ÈÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµÇ°Æü¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦1·î31Æü¡Ä¡Ä°¦ºÊ¤ÎÆü
¡¦2·î2Æü¡Ä¡ÄÉ×ÉØ¤ÎÆü
¡¦2·î20Æü¡Ä¡ÄÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÆü
¡¦4·î22Æü¡Ä¡Ä¤è¤¤É×ÉØ¤ÎÆü
¡¦11·î22Æü¡Ä¡Ä¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü
¡¦11·î23Æü¡Ä¡Ä¤¤¤¤É×ºÊ¤ÎÆü
¡¡ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö2¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤Îå«¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÆü¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£11·î22Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð2¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª½Ð³Ý¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤òÁª¤ó¤ÇÆþÀÒ¤·¤¿¤ê¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Î4·î22Æü¤ÏÂç°Â¡¢Å·²¸ÆüÂç°Â¤ÈÅ·²¸Æü¤¬½Å¤Ê¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎµÈÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢£¡¡É®¼Ô¤â·ëº§12Ç¯ÌÜ¡¡±ßËþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§12Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÉ×ÉØ¤ÎÎÎ°è¤Ë¾¯¤·Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥±¥ó¥«¤â¤Ê¤¯¡¢ÃçÎÉ¤¯±ßËþ¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤ä²È»ö¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë·è¤Þ¤ê¤´¤È¤òÀß¤±¤º¡¢ÊÒÊý¤ËÉéÃ´¤¬¹Ô¤²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³Æ¡¹È½ÃÇ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÄíÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¶òÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬·ëº§À¸³è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÒÊý¤ËÉéÃ´¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯³Ú¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ï¤¤Á¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¡¢Ä¹¤¯ÉÔËþ¤òÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡Îã¤¨¸ý²¼¼ê¤Ç¤â¡¢»×¤¤¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡ÖÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦»þ¤Ï¡¢¾ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤Ä¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁê¼ê¤¬³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Íý²ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç²¿¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤â¿É¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÊâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤êÉ×ÉØ¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¡×¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤¬È¼¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ±ßËþ¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢¤È¤â¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤³¤½¡£10Ç¯Àè¤â20Ç¯Àè¤â¡¢¤³¤ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡Ë