Åìµþ¡¦¹ý¹¾¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¡¡19ºÐÃË¤òµ¯ÁÊ¡¦¼ÂÌ¾¸øÉ½
Åìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Ç¹âÎð½÷À¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸¡»¡Ä£¤Ï¡¢¼Â¹ÔÌò¤Î19ºÐ¤ÎÃË¤ò¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¡¢¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡¢19ºÐ¤ÎÃæÀ¾°ìÚðÈï¹ð¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¡¢¹ý¹¾»Ô¤Ë½»¤àÂç±ö°áÍ¿¤µ¤ó(Åö»þ90)¤ò²¥¤Ã¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢ÏÓ»þ·×¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ²ÈÄíºÛÈ½½êÎ©Àî»ÙÉô¤Ï¡¢ÆÃÄê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿ÃæÀ¾Èï¹ð¤ò4·î12Æü¡¢¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤êÊÖ¤·¡¢Àµ¼°¤ÊºÛÈ½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤Ï21Æü¡¢ÃæÀ¾Èï¹ð¤òµ¯ÁÊ¤·¡¢¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆFNN¤Ï¡¢1¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¤¬½ÅÂç¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼ÂÌ¾¤ÇÊóÆ»¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤ÈÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£