°ÜÅ¾¤«¤é4Ç¯¡ÖË½§»Ô¾ì¡×¤Î¡È¥Þ¥°¥í¶¥¤ê¾ì¡É¤ò¥Í¥º¥ß¤¬¶î¤±²ó¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¡¡´Ø·¸¼Ô¡Ö¡ÈÃÛÃÏ¤Î°Ì´¡É¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¡×
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯10·î¤Ë³«¾ì¤·¤¿Ë½§»Ô¾ì¤â¡¢º£¤äÅìµþ¤Î¿·¤·¤¤Âæ½ê¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬Âçµó¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¡¢°ìÂç¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÌäÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¡¢ÃÛÃÏ»Ô¾ì»þÂå¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»Â³¤±¤¿¡È¥Í¥º¥ß¡É¤¬¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ç¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ú±ÜÍ÷¥Á¥å¡¼°Õ¡Û¤Ä¤¤¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ë½§»Ô¾ì¤Î¡Ö¥Þ¥°¥í¶¥¤ê¾ì¡×¤òÁö¤ê²ó¤ë¥Í¥º¥ß¤Î»Ñ
Ç´Ãå¥·¡¼¥È4ËüËç
¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬À¼¤òÀø¤á¤ë¡£
¡ÖÃÛÃÏ»Ô¾ì¤Îº¢¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü¡¢¥Í¥º¥ß¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥º¥ßÊá¤ê´ï¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢1Æü¤Ç10É¤¤Ï³Í¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤¹¤é¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÃÛÃÏ»Ô¾ì¤Ë¤Ï1ËüÉ¤°Ê¾å¤Î¥Í¥º¥ß¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìÊÄº¿¸å¤Î²òÂÎ¹©»ö¤Ç¡¢¤½¤Î¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤¬¡¢¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ¼þ°Ï¤Î¶äºÂ¤Ê¤É¤Ë³È»¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþÅÔ¤Ï¡¢°ÜÅ¾Á°¤Î2018Ç¯ÅÙ¤Ë3500Ëü±ß¤òÅêÆþ¤·¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¶î½ü¤ò°ÍÍê¡£Ç´Ãå¥·¡¼¥È4ËüËç¡¢»¦ÁÍºÞ320¥¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¶î½üºîÀï¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÃÛÃÏ¼þÊÕ¤Ç¥Í¥º¥ß¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ÜÅ¾Àè¤ÎË½§»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢
¡Ö°ÜÅ¾Ä¾¸å¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀßÈ÷¤â¤Ô¤«¤Ô¤«¤ÇÀ¶·é¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°¤«¤é¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¡¢¥Í¥º¥ß¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ï¡¢¡ÈÆþÇ°¤ËÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢³«¾ì¤«¤é1Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ì³°¤ÎÁð¤à¤é¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¤ß¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤âÃÛÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥Í¥º¥ß¤Î°Ì´¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
ÃÛÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢
¡ÖºòÇ¯Ëö¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¾ìÆâ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥µ¥¬¥µ¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢Ãã¿§¤¤ÌÓ¿§¤Î¡¢»ÒÇ¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥É¥Ö¥Í¥º¥ß¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î²¼¤Î·ä´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢µû¤¬Æþ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Î¾å¤ËÅÐ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¡¢¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃÛÃÏ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Å´ÊÉ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎË½§»Ô¾ì¤ÎÆâÉô¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Í¥º¥ß¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢µû¤ò±¿¤Ö¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¾ìÆâ¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤ë²ÙÊª¤ÎÃæ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÛÃÏ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ê²ÙÊª¤òºÜ¤»¤ëÂæ¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¥Í¥º¥ß¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Þ¤¿¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢ÃÛÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤ÏÉÔ²ÄÇ½
¡¡Ë½§»Ô¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¥Í¥º¥ß¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³«¾ì¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î2·î¤¯¤é¤¤¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËÇ´Ãå¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¶î½ü¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢
¡Ö»Ô¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¥â¥Î¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´°Á´¤Ë¥Í¥º¥ß¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿©ÉÊ¤ò°·¤¦¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¶·é¤µ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¡¢»ÜÀß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢À¶ÁÝ¤ÎÅ°Äì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÀ¶ÁÝ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿É¤¤Î¥Í¥º¥ß¤ò¶î½ü¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô