¹õÅç·ëºÚ¡õµÜÂôÉ¹µûà¤Á¤à¤É¤ó°¦á¤Ë¼þ°Ï¤¬Éâ¤«¤Ì¥ï¥±¡¡°É¤ÈÅì½Ð¾»Âç¤ò×Ç¤Õ¤Ä
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ËÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¡¦¹õÅç·ëºÚ¡Ê£²£µ¡Ë¤È¡¢¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦µÜÂôÉ¹µû¡Ê£²£¸¡Ë¤ÎÇ®°¦¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²·î£²£¸ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¼«¿È¡×¤Ï£²¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄ«¥É¥é¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤â£²¿Í¤Ï·ëº§¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â·ë¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´î¤Ð¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¹õÅç¥µ¥¤¥É¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¥Ó¥ß¥ç¡¼¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Ä«¥É¥é¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¡Ê£±£³¡Á£±£´Ç¯¡Ë¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â·ëº§¤·¤¿°É¤ÈÅì½Ð¾»Âç¡£¸å¤ËÅì½Ð¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¡¢Î¥º§¤·¤¿¡£
¡Ö¹õÅç¤ÈµÜÂô¤Î¸òºÝ¤Ï¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¤Î»þ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ä«¥É¥é¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°É¤ÈÅì½Ð¡£¹õÅç¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤ÏµÜÂô¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÇË¶É¤·¤¿°É¤ÈÅì½Ð¸µÉ×ÉØ¤È»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££²¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ç¡¢Ëè²óÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¹¤ë¡ÖÈ¿¾Ê²ñ¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Û¤É¡£¤¤¤ï¤Ð¹õÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æà¹õÎò»Ëá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹õÅç¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤²áµî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½à¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó°¦á¤Ê¤É¤ÈºÆ¤Ó¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£²¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£