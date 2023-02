東映が運営する公式YouTubeチャンネルの東映特撮YouTube Officialは、放送開始20周年を迎えた半田健人主演、平成仮面ライダーシリーズ第4作『仮面ライダー555(ファイズ)』全50話を無料配信&プレミア公開すると発表した。

【秘蔵写真】『仮面ライダー555』で乾巧を演じた半田健人 20周年

『仮面ライダー555』は、それまでの仮面ライダーシリーズとは異なり、オルフェノクと呼ばれる怪人側も詳細に描き、人間とオルフェノクの群像劇を展開し、必ずしも決められた者のみが仮面ライダーに変身できるわけではないという設定や、そこから生まれる「3本のベルト」をめぐるドラマが強い人気を集めた。半田のほか、芳賀優里亜、溝呂木賢さん、泉政行さん、唐橋充、村上幸平らが出演している。

また、井上敏樹氏脚本の本作では怪人側のドラマにも本格的にスポットが当てられ、オルフェノクへと変わってしまった者たちの苦悩が描かれている点が、作品の大きな特色。仮面ライダーに変身する人間が善良とは言えない者だったり、逆にオルフェノクにもオルフェノクなりに正しい心を持つ者がいたりと、単純な善悪二元論では割り切れない物語となっている。

ISSA(DA PUMP)が歌う主題歌「Justiφ’s」や、第26話で俳優デビューを飾った怪人・スパイダーオルフェノク役の綾野剛が出演しているところも見どころ。また、1月26日の初回放送日には仮面ライダー公式ツイッターで、20周年記念ロゴとともに「Open Your Eyes For The Next... 5・5・5...」といった投稿あり、ファンの期待を高めている。

『仮面ライダー555』は、25日から毎週土曜の午後9時からプレミア公開で配信される。

■『仮面ライダー555』あらすじ父親から送られてきた謎のツール「ファイズギア」を持つ少女・真理は、東京へ向かう途中でオルフェノクに襲われてしまう。その場に偶然居合わせた乾巧は、真理の持つツールの力で仮面ライダーファイズに変身した。ファイズ、カイザ、デルタの3本のベルトを作り出した謎の大企業、スマートブレイン社とは? 乾巧はなぜ変身できるのか? 謎が謎を呼び、新たな物語が始まる。