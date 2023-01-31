¡ÚÂ®Êó¡Û´ßÅÄÁíÍý¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¼êÅö¡×ºÎ·è»þ¤Î¼«Ì±µÄ°÷¡Ö¶ò¤«¼Ô¤á¤¬¡×¥ä¥¸¤á¤°¤ê¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤ÏÈ¿¾Ê¡×
´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¼êÅö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Î»²µÄ±¡¸üÀ¸Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎºÎ·è»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬¡Ö¶ò¤«¼Ô¤á¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎÂÖÅÙ¡¢È¯¸ÀÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀáÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸æ»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û´ßÅÄÁíÍý¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¼êÅö¡×ºÎ·è»þ¤Î¼«Ì±µÄ°÷¡Ö¶ò¤«¼Ô¤á¤¬¡×¥ä¥¸¤á¤°¤ê¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤ÏÈ¿¾Ê¡×
½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄ¹ºÊ¾¼½°±¡µÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£