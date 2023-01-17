プロ野球・楽天は17日、春季キャンプの参加メンバーを発表しました。

■金武キャンプ（1軍）メンバー

【投手（24人）】

1松井裕樹、11岸孝之、13バニュエロス、14則本昂大、18田中将大、19荘司康誠、22小孫竜二、29高田孝一、31渡辺翔太、40内間拓馬、41伊藤茉央、45松井友飛、46藤平尚真、47藤井聖、49西垣雅矢、56鈴木翔天、57瀧中瞭太、58辛島航、62西口直人、68小峯新陸、69内星龍、72宮森智志、001佐藤智輝、007福森耀真

【捕手（4人）】

2太田光、26炭谷銀仁朗、55安田悠馬、65堀内謙伍

【内野手（14人）】

0小深田大翔、3浅村栄斗、4阿部寿樹、5茂木栄五郎、7鈴木大地、23フランコ、24黒川史陽、30平良竜哉、34山粼剛、39伊藤裕季也、42ギッテンス、48渡邊佳明、63入江大樹、138ウレーニャ

【外野手（6人）】

8辰己涼介、9吉野創士、25田中和基、35島内宏明、51小郷裕哉、67正隨優弥

■久米島キャンプ（2軍）メンバー

【投手（17人）】

17塩見貴洋、20安樂智大、21早川隆久、28酒居知史、38弓削隼人、43宋家豪、52津留粼大成、53郄田萌生、59泰勝利、60石橋良太、64林優樹、71吉川雄大、004引地秀一郎、017王彦程、130古賀康誠、135清宮虎多朗、155竹下瑛広

【捕手（4人）】

44田中貴也、70石原彪、022水上桂、137江川侑斗

【内野手（6人）】

33銀次、61横尾俊建、66村林一輝、131永田颯太郎、141澤野聖悠、16辰見鴻之介

【外野手（7人）】6西川遥輝、27岡島豪郎、36前田銀治、50武藤敦貴、54和田恋、12柳澤大空、144大河原翔