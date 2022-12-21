¥á¥Ã¥·¼«ÂðÁ°¤Ë¤âÂç·²½°¡¢µ¢Âð¤Î¸÷·Ê¤Ë³¤³°¶ÃØ³¡Ö¶¸µ¤¤À¡×¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡×
µ¢¹ñ¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂçÁû¤®¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î36Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ïµ¢¹ñÄ¾¸å¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Î¼«ÂðÁ°¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¶¸µ¤¤À¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êì¹ñ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂç½¸·ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡£¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¡¢²¦¼Ô¤ò¾Î¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥È¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤ÈÄÌ¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò·ÙÈ÷°÷¤¬³ÎÊÝ¤·¡¢¥á¥Ã¥·¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¼Ö¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡£Æ°²èÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥·¤¬¼«Âð¤ËÅþÃå¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤¬¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤âÂç·²½°¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÈà¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¡Ö¥á¥Ã¥·¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö°ú¤Ã±Û¤·É¬Í×¤À¤í¤¦¡×¡Ö¶¸µ¤¤À¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿²¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë