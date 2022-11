今から2年前、生後9か月だった女児のオムツが真っ赤に染まっていることに気付いた母親は驚き、慌てて病院に飛び込んだ。その後の検査で女児は稀な病気であることが判明、母親は意外な診断にショックを隠し切れなかったという。『New York Post』などが伝えている。

豪シドニーに住む3児の母サラ・リーガンさん(Sarah Regan、38)は2020年、当時生後9か月だった娘バーディちゃん(Birdie、2)のオムツを変えようとして、中が血で真っ赤に染まっていることに気付いた。

驚いたサラさんは「もしかしたら腎臓の感染症に罹っているのでは?」と救急治療室へと直行、医師は小さなバーディちゃんに超音波検査、ホルモン検査、骨成熟度を調べるための手首のレントゲン検査を行った。

その結果、バーディちゃんは骨の成長が通常よりも18か月ほど早いこと、オムツを真っ赤に染めた赤い血は初潮だったことが判明、「思春期早発症」という診断を下された。

サラさんは当時のことを「そんな病名はそれまで聞いたこともなく、まだ歩くことも話すこともできない娘が初潮を迎えるなんて…とショックを受け、何をどう考えていいのか途方に暮れました」と振り返る。

思春期早発症とは、性ホルモンが早期に分泌され、通常よりも早く思春期が始まってしまう病気で、現在2歳のバーディちゃんはまだ乳房が膨らんだり、陰毛が生えたりはしていないものの、サラさんは「今の段階では、娘に生理痛や気分のムラといった他の症状があるのか…そんなことを見極めることさえ難しいのです」と明かし、こう続けた。

「私には10歳の息子と1歳の娘がいますが、子供たちにバーディの病気について常に説明しなければならないのは決して簡単なことではありません。またバーディが通う保育園にも医師の診断書を提出しており、オムツに血が付いていても心配しないよう伝えています。娘の病気を他の人に理解してもらうことはとても大切なことなのです。」

なおバーディちゃんは、生後9か月で初潮を迎えて以来、下着を汚す程度の軽い月経が不定期にあり、6か月ごとにホルモン検査、超音波検査、レントゲン検査を行い、思春期早発のその後の進展を調べなければならないという。そして成長の速度があまりにも早い場合は、身長の伸びが早期に止まったり精神的な負担が大きくなることなどを避けるため、ホルモン注射によって成長を遅らせる必要があるようだ。

ただバーディちゃんは現在、医師のサポートのもとで病気を上手くコントロールできているそうで、サラさんはこう述べている。

「バーディの月経は不規則で予測ができませんが、医師は娘の症状をしっかり監視してくれています。私たちが今できるのは、娘が同年齢の子たちと同じくらいの速度で成長できるよう見守ることです。そのうえで必要であればホルモン治療を受けさせるつもりです。」

もうすぐ3歳になるというバーディちゃん。稀な病気と闘っているものの、今のところ外見は年相応である。そして性格はというと、自我が強く、時には癇癪を起こす、ごく普通の女の子だという。

ちなみにこのニュースには次のようなコメントがあがっている。

「早く病名が分かって良かったね。」

「牛に投与されるホルモン剤や遺伝子組換え作物などの食品が影響しているのでは? 最近の食べ物は何が入っているかわからず怖い。」

「私の娘は2007年に同じ病気と診断されて、10歳まで3か月毎にホルモン注射をしたわ。」

「私が母親だったら、この子にホルモン治療をするのを考えてしまう。」

「6歳の姪が同じ病気。ホルモン治療をしないほうが怖いのよ。」

「女児の名前と写真をメディアに出すなんて! 親は注目を浴びたいだけだろう。この子がかわいそうだ。」

「母親は多くの人にこの病気について知って欲しいのでしょう! 知っていたらためになることよ。」

「こんなに小さなうちから月経なんてかわいそうだと思う。ティーンエイジャーや大人だって大変なのに!」

「病気についてシェアしてくれてありがとう。」

「その笑顔がいつまでも続くといいね!」

