ÂìÂô½¨ÌÀ»áàÅÅ·âÂà¼Òá¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¤ÎÄêÇ¯Âà½êÂ³½Ð¡×¤«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë·ÀÌóÌäÂê
¡¡ÂìÂô½¨ÌÀÉû¼ÒÄ¹¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÉû¼ÒÄ¹¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥É¼ÒÄ¹¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¤À¡££²£²ºÐÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿£Ê£ò¡¥¤ÎÂà½ê¤¬Áê¼¡¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÏºòÇ¯¡¢¡Ö£²£²ºÐÄêÇ¯À©¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡££²£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë·Þ¤¨¤ë£³·î£³£±Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤È£Ê£ò¡¥¤¬¹ç°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð³èÆ°½ªÎ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£·è¤·¤Æ£²£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¨·ÀÌó½ªÎ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤£Ê£ò¡¥¤ÏÊú¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ºòÇ¯²Æ¤äº£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï£Ê£ò¡¥¤ÎÂçÎÌÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂìÂô»á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½à¤³¤ì¤ÇºÑ¤ó¤Àá¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ö¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥¿¥Ã¥¡¼¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤â¡¢Â¿¾¯¤Îà²¹¾ðá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤½¤Î¥¿¥Ã¥¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢£Ê£ò¡¥¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£¸å¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¤ÏÂìÂô»á¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£