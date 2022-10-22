¡Ö¤â¤¦¾¯¤·É×¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¸©Ì±Áò¤Ç¾¼·ÃÉ×¿Í¤¬¸«¤»¤¿Èá¤·¤ß¤ÎÉ½¾ð
ÃÏ¸µ¡¦»³¸ý¸©¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©Ì±Áò¤ËÌó5Àé¿Í¤¬»²Îó
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¶§ÃÆ¤ËÚÍ¡Ê¤¿¤ª¡Ë¤ì¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É100Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º£·î15Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë»³¸ý¸©¤Ç¸©Ì±Áò¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©Ì±Áò¤Ç¾¼·ÃÉ×¿Í¤¬¸«¤»¤¿Èá¤·¤ß¤ÎÉ½¾ð
¡¡¸©Ì±Áò¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý¸©¡¦²¼´Ø¤Ë¤¢¤ë¡Ö³¤¶®¥á¥Ã¥»²¼´Ø¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëºÙÅÄÇîÇ·½°±¡µÄÄ¹¤ä¡¢ÎÓË§Àµ³°Áê¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÇÄ¹¤¤¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤¿°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¡£
¡¡Ìó5Àé¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿À¹Âç¤ÊÁòµ·¤Ç¡¢¹ñÁò°ÊÍè¡¢ÌóÈ¾·î¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¾¼·ÃÉ×¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤°¥½ý¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Áòµ·¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç½é¤á¤Æ¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¾¼·ÃÉ×¿Í
¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤È»ä¤â¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤µ¤ß¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¼°Åµ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç½é¤á¤Æ¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¾¼·ÃÉ×¿Í¡£
¡¡Èà½÷¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤ÊõÀÐ¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿»ØÎØ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Êª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢ÎáÏÂ¤ÎÂ¨°Ì¤ÎÎé¤Ç¤â¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê»ØÎØ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡10·î6Æü¹æ¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÎÓ³°Áê¤Ë¤è¤ê¹ñÁò¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤À¤¬¡¢¸©Ì±Áò¤Ë¤ÏÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤éÌó100Ì¾¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍâÆü¡¢°ÂÇÜ²È¤ÎÊè¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë²Ö¤â¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüÂæÍ§¹¥¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÂÇÜ²È¤ÎÊè¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À°ä¹ü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎÊè¤Ë¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î°ä¹ü¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÇ¼¹ü¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤¤Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾¼·ÃÉ×¿Í¤Ï¡È¤â¤¦¾¯¤·É×¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á°ä¹ü¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¾¼·ÃÉ×¿Í¤¬»ý¤Á¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢Åìµþ¤È²¼´Ø¤ËÊ¬¹ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ä¹ü¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÈÊâ¤ó¤À¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
»£±Æ¡¦ËÜÅÄÉð»Î
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2022Ç¯10·î27Æü¹æ ·ÇºÜ