¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¸î±ÒÌò¤Ï¡Ö»¦¿ÍÌ¤¿ëÈÈ¡×¤À¤Ã¤¿¡ª ºÊ¤ò¼ó¹Ê¤á¡á±Ñ»æÊóÆ»
¡¡¥á¡½¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î±Ñ¹ñÂÚºß»þ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤¬¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¸µ·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò£²£¸Æü¤Ë±Ñ»æ¥ß¥é¡¼¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¡½¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢£±£¹Æü¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¹ñÁò¤Î¤¿¤á±Ñ¹ñ¤ËÂÚºß¸å¡¢¥Õ¥í¥Ã¥°¥â¥¢¡¦¥³¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥æ¡¼¥¹¥È¥ó±Ø¤Þ¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤Î¸µ·Ù´±¤Ç¥Ú¥ì¡¦¥À¥ª¥Ö¥ê¡¼»á¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»æ¤Ë¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¥À¥ª¥Ö¥ê¡¼»á¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤à·ÐÎòá¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡££²£°£±£¶Ç¯£¹·î¤Ë¸µºÊ¤Î¥µ¥é¡¦¥¸¥§¥¤¤µ¤ó¤ò¼º¿À¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿ºá¤Ç¡¢¥³¥ë¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¼£°ÂÈ½»öºÛÈ½½ê¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤êà»¦¿ÍÌ¤¿ëÈÈá¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬½÷À¤Î¸¢Íø¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤¬¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥é¤Ï¡¢Èà¤È°ì½ï¤ËËÜÅö¤Ë¥È¥é¥¦¥ÞÅª¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ª¥Ö¥ê¡¼»á¤Ï¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹·Ù»¡¤Ë£±£²Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬»ö·ïÅö»þ¡¢¥µ¥é¤µ¤ó¤¬°Õ¼±¤ò¼º¤¦¤Þ¤ÇÎ¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¸å¡¢¼«¤é·Ù»¡¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆÃ´Åö¼Ô¤Ë¡Ö»ä¤ÏºÊ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡ÖÈÈºá¤ÏÅê¹ö¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏºòÆü¤Ë¥³¥ë¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¼£°ÂÈ½»öºÛÈ½½ê¤Ç£±£²½µ´Ö¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÄ¨Ìò·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ª¥Ö¥ê¡¼»á¤Ï·Ù»¡¤òÂà¿¦¸å¡¢£Õ£Á£Å²¦¼¼¤Ê¤ÉÄ¶£Ö£É£Ð¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£