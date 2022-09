「北斗の拳」の世界観でエクササイズを楽しめる「Fit Boxing 北斗の拳〜お前はもう痩せている〜」が、Nintendo Switch(tm)用ソフト「Fit Boxing」から登場します。国内版の発売日は12月22日で価格は税込7678円です。

海外版「Fitness Boxing Fist of the North Star」の発売は2023年3月で、価格は未定となっています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

シリーズ累計全世界230万本を突破した「Fit Boxing」シリーズ。最新作となる本作は、「Fit Boxing」シリーズの基本機能はそのままに「北斗の拳」らしい演出が多数収録されています。

「北斗の拳」に登場するケンシロウやその宿敵たちが「師匠インストラクター」となってプレイヤーを指導。エクササイズのメニューは全99種類で、インストラクターによる的確な指示や鼓舞も「北斗の拳」キャラクターバージョンになっているとのことです。

新要素として追加された「激闘バトル」モードには、「ザコバトル」と「ボスバトル」が収録され、アクションゲーム性が強化。「ボスバトル」ではジャギなどの宿敵たちと戦います。「北斗百裂拳」の発動も可能で、奥義を決めれば、より一層の爽快感があるそうです。

さらに「激闘バトル」モード中は、ナビゲーターがプレイヤーをサポート。トキ役の堀内賢雄、バット役の榎木淳弥、リン役の前川涼子のボイスで、励まされながらバトルが進行します。

他にも、「愛をとりもどせ!!」「TOUGH BOY」「ユリア…永遠に」「SILENT SURVIVOR」などオリジナル楽曲を含む全20曲のBGMが収録。オリジナル衣装も登場するそうです。

なお、発売決定にあわせて国内版の公式サイトと、ティザー動画が9月13日に公開されています。

ティザー動画では「Fit Boxing」シリーズのインストラクター・リンと「北斗の拳」の主人公であるケンシロウが共演。両作の橋渡し的なストーリーが展開されています。

また、発売を記念して「Fit Boxing 北斗の拳」公式Twitterでは、オリジナルグッズなどが当たるTwitterキャンペーンが開催されています。

(C)Imagineer Co., Ltd.

(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証EB-212

(C)1984 by Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.All Rights Reserved. International Copyright Secured.

(C)1987 by Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.All Rights Reserved. International Copyright Secured.

(C)1984 by Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.All Rights Reserved. International Copyright Secured.

(C)1986 by FUJIPACIFIC MUSIC INC. & TOEI ANIMATION MUSIC PUBLISHING CO., LTD.

情報提供:イマジニア